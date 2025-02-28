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中19歲女棋手偷藏手機、用AI作弊 網：誰出的昏招

中國新聞組／北京28日電
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圖為秦思玥資料圖，她去年剛晉升為職業二段。（取材自界面新聞）
圖為秦思玥資料圖，她去年剛晉升為職業二段。（取材自界面新聞）

中國圍棋協會發布通報指出，中國職業棋手秦思玥近日在參加全國圍棋錦標賽時被發現攜帶手機，並使用人工智慧軟體作弊，協會最終決定禁止其參加中國圍棋協會及會員單位組織或授權組織的所有圍棋賽事和活動8年。

中國圍棋協會的通報顯示，2024年12月15日，現年19歲的職業棋手秦思玥在參加中國全國圍棋錦標賽（個人）女子組第九輪比賽時，被裁判賽中例行抽檢發現攜帶手機，並在手機上使用人工智慧軟體；秦思玥被當場判輸，而根據棋譜亦顯示，秦思玥當局的棋譜與AI吻合度達73%。

官方查看當日賽場影片，聽取現場裁判、棋手、工作人員證言，證實秦思玥當天凌晨進入賽場藏匿手機，並在比賽過程中作弊，藐視賽場紀律，被詢問有關事實時存在隱瞞行為，情節嚴重。

在過去一年，秦思玥的勝率由三成多漲至七成，去年11月的「吳清源杯」世界女子圍棋錦標賽，秦思玥還擊敗戰陸敏全等一眾好手晉級16強；去年6月晉升為職業二段，在參加全國圍棋錦標賽前，已躋身至職業三段。 又被稱為中國「天才女棋手」，如今被查出作弊，不禁令人對其佳績產生懷疑。

通報指出，為正風肅紀，維護行業風氣，根據相關規定，綜合考慮違規事實情節及本人態度，經中國圍棋協會紀律與道德工作委員會研究決定，對秦思玥處以撤銷職業段位、取消2024年全國圍棋錦標賽（個人）成績的處罰，禁止其參加中國圍棋協會及會員單位組織或授權組織的所有圍棋賽事和活動8年。

有網友表示，「19歲還是剛上賽場的年紀吧，怎麼做這種不利前途的事…比賽用AI是玩不起啊」、「誰給她出的昏招？我不相信一個19歲的小姑娘會主動去用人工智能作弊『漲棋』呢？」

中國圍棋協會近日發現有選手偷帶手機進入比賽會場，並使用AI軟體作弊；圖非當事人。...
中國圍棋協會近日發現有選手偷帶手機進入比賽會場，並使用AI軟體作弊；圖非當事人。（圖／取自中國圍棋協會）

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