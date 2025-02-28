機器狗在中國好忙 巡檢機場、養老院送餐 還兼差舞獅

四足機器人在杭州建德千島湖通用機場進行巡檢任務。（中新社）

中國機器人多點上工。近日杭州建德千島湖通用機場試點採用四足機器人擔任圍界巡檢、驅鳥任務，配備紅外熱攝像頭、掃描雷達等工具的機器人可在短時間內完成3.2公里的機場巡檢任務，有效減輕人工壓力。另外，還有養老院 導入機器狗送餐送藥、寧夏戈壁灘無人區變電站也進駐機器狗進行無人值守。

綜合新藍網等媒體報導，建德千島湖通用機場選用的四足機器人為「絕影Lite 3」，是由省機場集團所屬空港資本公司、數科公司聯合杭州 「六小龍」 之一的雲深處科技公司，在省內首次開展的四足機器人在民航領域的試點應用，標誌著科技力量在航空安全領域的深度融合。

「絕影Lite 3」具備出色的攀爬性能，最大可攀爬40度的斜坡，運動速度高達每秒5米，一次充電續航時間約1.5小時。它配備紅外熱攝像頭、可見光攝像頭、掃描雷達等先進檢測設備，能精準感知異常人員靠近、圍界設施微小損壞等細微的環境變化；另外，工作人員還為它裝備了爆閃燈和喇叭等工具，使其不僅能夠實現實時喊話警示，還能高效執行驅鳥任務。

建德千島湖通用機場飛行區管理部場務員張浩對「絕影Lite 3」讚不絕口，「以往人工巡邏大概需要三四十分鐘，現在有了這台機器狗，大大節省時間。而且它還搭載了報警、爆閃燈、驅鳥、巡圍界等多種實用功能，給我們的工作帶來極大便利。」

中國機器人產業應用爆發性成長，日前召開的2025年杭州市西湖區文創大會，宇樹科技G1機械人身穿哪吒裝扮亮相，和披著紅色舞獅服的機器狗組團跳舞，負責表演展示的杭州汪星人科技表示，今年企業接到的表演類訂單暴增300%以上，訂單已排到6月。