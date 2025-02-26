催生… 政協委員提案男女法定婚齡降至18歲 網批徹底瘋狂

為了提升生育率，中國科學院院士提案將中國法定婚齡調降到18歲。圖為河南鄭州領取結婚證的新人集體合影。（中新社）

中國官方催生催結婚，在全國兩會 召開前夕，全國政協委員、中國科學院院士陳松蹊提案建議，將法定婚齡從男性22歲、女性20歲，均調降至18歲，以釋放生育潛能，引來網友批評「徹底瘋狂」。

綜合自由亞洲電台、中央社等媒體報導，中國生育率不斷走低，未來人口恐面臨嚴重的結構失衡，而目前中國法定結婚年齡為男性22歲、女性20歲，是世界最高。陳松蹊建議降低法定結婚年齡至18歲，以提高生育人口基數，釋放生育潛能。

據估算，2025至2035年中國育齡女性數量將穩定在2.9億至3.1億人，陳松蹊認為應抓住這段黃金窗口期，展開激勵政策試點、生育意願統計調查與數據分析，制定針對不同人群的生育鼓勵方案。

鑒於目前鼓勵城市人口生育措施的收效低於預期，陳松蹊建議在全國（包括農村地區）推行更多樣、更大力度的激勵政策，如每月對每個兒童提供現金補助和醫療支持到一定年齡等，因有些政策在城市成效有限，但在農村有望產生效果。

此外，中國2021年修訂的「人口與計畫生育 法」明確規定一對夫妻可以生育3個子女，提案建議將「人口與計畫生育法」改名為「人口與生育法」，全面放開生育，以適應新時期人口發展。

但網友對此提案完全不埋單，更掀起一波批評，有人說「徹底瘋狂了啊，18歲很多人還在讀書，這給很多不法分子機會了」、「現在的提議真是一個比一個瘋！離婚冷靜期，身分證直接結婚，現在又要18歲結婚」、「這掙錢的能力都還沒有的時候生個娃出來讓父母養嗎？」

也有人認為，現在18歲心智不成熟的人太多，到時候孩子丟一邊，沒讓他們受到好的教育，只怕會引發更大的社會問題。更有人直言，現代人不生孩子的根本原因是生養及教育成本過高，「生活指標改善不了，你讓12歲結婚也沒用」。

根據中國民政部官網的數字，2024年全中國結婚登記數目為610.6萬對，離婚登記262.1萬對，較對上一年，結婚登記減少了157.4萬對，降幅約20.5%，離婚登記卻增加2.8萬對，升了約1.1%，中國人不婚的傾向愈來愈明顯。