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王興興預言：機器人秒速年底達10米 比「閃電」博爾特還快

中國新聞組／北京23日電
王興興與人形機械人。（取材自王興興微博）
王興興與人形機械人。（取材自王興興微博）

人形機器人在2025春晚上扭秧歌暴紅，背後功臣杭州宇樹科技創始人王興興大膽預言，該機器人目前最快速度是每秒3.3米，2025年底能達每秒10米，打破牙買加短跑名將「閃電」博爾特（Usain Bolt）創下的人類跑步世界紀錄。

九派新聞報導，王興興近日接受媒體專訪，他表示，宇樹科技旗下H1是首款能原地後翻出空翻的電驅動人形機器人，在技術層面具有亮眼優勢，「個人預計」H1在年底就能超越世界跑得最快的人類博爾特，創下短跑紀錄。

博爾特是世界上跑得最快的人類。 （取材自維基百科）
博爾特是世界上跑得最快的人類。 （取材自維基百科）

雖看好機器人技術優勢，但王興興不認為機器人還不至於會大規模替代人類崗位，他表示，通用型、「能幹活」的機器人誕生，可以提升生產力級別，進而解放勞動力，幫助人類解決枯燥的事情。

王興興也不認為未來人類會淪為機器人的奴隸，因為機器人沒有受傷和死亡恐懼，「情緒」和人類截然不同，更多是純邏輯、純理性的計算工具。

據此前報導，宇樹科技技術人員表示，現階段宇樹人形機器人主要還只能用於展示科普、高校研究，如果有應用落地到工廠、餐廳、酒店迎賓接待等各類細化的場景，需要大量的開發適配工作。

該技術人員透露，人形機器人技術仍處於本體硬件快速發展的初期階段，儘管宇樹科技在硬件研發上取得了顯著進展，但在實際應用中，上層軟件智能化程度還不夠。未來隨著技術的不斷突破和成熟，人形機器人或將在一兩年後為工廠自動化、家庭帶來更多可能性。

宇樹科技機器人在春晚扭秧歌暴紅，未來更有機會打破人類短跑紀錄。（取材自九派新聞）
宇樹科技機器人在春晚扭秧歌暴紅，未來更有機會打破人類短跑紀錄。（取材自九派新聞）

人形機器人 王興興

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