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廣州招募環衛工限35歲以下惹議 網嘆：連環衛都做不了

中國新聞組／廣州21日電
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環衛工人招聘也限制年齡35歲？圖為一名環衛工人在深圳市龍崗區一處街區清潔垃圾箱。(新華社)
環衛工人招聘也限制年齡35歲？圖為一名環衛工人在深圳市龍崗區一處街區清潔垃圾箱。(新華社)

中國業界存在「35歲門檻」，即35歲以上的青壯年在職場易遭遇年齡歧視。近期廣州當地招募環衛工人，年齡須在35歲以下，「35歲門檻」再次引發討論，凸顯中國民眾對職場年齡歧視的擔憂。有網民評論，「年齡大了，都不能去當環衛工人了。」

中央社引述羊城晚報、大皖新聞等報導，近期廣州市白雲區人民政府官網發布招募公告。公告提到，新市街道辦事處招募六名環衛工人，年齡須在35周歲及以下，持有汽車駕照者可以適當放寬至40周歲。

廣州市白雲區新市街道辦事處的工作人員表示，這次招募不屬於公務員和事業編制內人員，招募條件是根據單位用人需求設置。

消息發布後，關於「35歲門檻」再次引發諸多討論。有中國網友表示，「內捲翻天」、「35歲正值上有老、下有小的年紀，35歲以上就被社會淘汰，生活不易」。

澎湃新聞報導，白雲區新市街道辦事處發布回應，本次招聘搬運、司機崗位，主要從事生活垃圾人工裝桶、搬運及轉運處理，工作強度較大且需在夜間和凌晨作業，對於體能等身體條件要求較高，基於以上原因設置了相應年齡條件。本次招聘確實存在崗位條件設置不合理、考慮不周全的問題。

新市街道辦事處表示，我街立即整改，將對崗位條件進行調整優化。

央視報導，公司招募存在年齡歧視的問題屢見。長沙市望城區近日發布「事業引才博士公開引進公告」，要求年齡在28歲以下，但一般博士生畢業時大多已29歲；深圳一知名飲料店也要求店員年齡須在25歲以下。

環衛工人招聘也限制年齡35歲？圖為貴州省開陽縣硒州大道上清理路面積雪的環衛工人。...
環衛工人招聘也限制年齡35歲？圖為貴州省開陽縣硒州大道上清理路面積雪的環衛工人。(新華社)

歧視 駕照

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