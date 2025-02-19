馬斯克「最聰明AI」發布會 C位給了杭州95後學霸

2018年吳宇懷（右）和數學老師合影。（取材自錢江晚報）

近日被馬克稱為「地球上最聰明的人工智慧 」Grok 3推理模型亮相，馬斯克表示，這次發布的模型是「地球上最聰明的AI 」；發布環節中，坐在「C位」的兩個華人面孔引人注目，據了解，兩人都是xAI的創始團隊成員，主要負責模型研究，其中一名更是來自杭州的95後學霸吳宇懷。

另一位是多倫多大學電腦科學助理教授Jimmy Ba，也師從「AI教父」Geoffrey Hinton，博士畢業於多倫多大學，同時他也是吳宇懷的老師，研究興趣集中於深度神經網路的高效學習演算法的開發。

公開資料顯示，吳宇懷1995年出生於建德，小學一年級就讀於新安江一小，後轉學到杭州紫陽小學；國中時進入杭州建蘭中學學習，此後轉向加拿大 念高中。

據錢江晚報、澎湃、鳳凰網科技報導，2015年，吳宇懷以滿積點的成績畢業於加拿大紐布倫斯威克大學；2021年，博士畢業於多倫多大學機器學習專業；博士期間曾在Deepmind和OpenAI實習，同時也在史丹福做博士後研究，他是「AI教父」Geoffrey Hinton的學生。

2023年7月，xAI成立，吳宇懷加入並擔任他的海外社交帳號，首頁至今置頂著當天的一條內容：「解決數學問題，了解宇宙本質。」

據任課老師們回憶，吳宇懷在國中時各方面就非常優秀，各門功課都拔尖。建蘭中學校長陸韻當時擔任吳宇懷的數學老師。 「他的數學非常好，學習很會思考，也很輕鬆。」陸校長記得，國中時，吳宇懷研究一道數學難題，「死磕」了一天後成功解出。當時，他加了八條輔助線。

比較有趣的是，吳宇懷在國中時語文也非常出色，是語文課代表。