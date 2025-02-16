才在春晚扭秧歌 機器人跳舞更絲滑 「進化速度太可怕」

春晚上機器人跳秧歌舞的畫面震驚全網，但這股機器人震撼還沒結束，宇樹科技近日發布最新視頻，稱機器人算法完成升級，能夠輕鬆應對任意舞蹈挑戰。視頻中機器人流暢的跳舞畫面讓中國網友再一次驚呆，直呼「跳出了鬆弛感」、「比我跳得好」，更表示春晚才過去兩周，機器人的進化速度「強得可怕」。

揚子晚報報導，人形機器人在蛇年央視春晚舞台上大秀秧歌舞、轉手絹後，迅速成為話題焦點，機器人背後的公司宇樹科技也引發關注。14日宇樹科技發布最新視頻，表示機器人「算法升級，任意舞蹈任意學」，從視頻中可看出，宇樹科技在機器人領域又取得了新的突破，也為未來機器人在更多領域的應用拓展了想像空間。

網友們看到機器人舞姿再進化，紛紛表達驚嘆，有人說「給他穿套衣服、帶個帽子墨鏡，第一眼肯定大多數人會認為是真人跳舞」、「絲滑的舞步，流暢的動感，妖嬈的舞姿」；但也有人質疑視頻的真實性，稱實物應該沒這麼強。

據了解，宇樹科技的Unitree H1及另一款Unitree G1人形機器人春晚後在京東平台迅速上架。G1售價9.9萬元（人民幣，下同，約1.3萬美元），預計45天可交貨；H1售價65萬元，預計60天可交貨。

據報告數據分析，預計2045年後，當人形機器人達到全面智能實現階段（Lv5）時，全球市場規模有望突破10兆元。此外，短期內（至2028年），中國整機市場規模約在20億至50億元之間，主要用於科研機構的研究工作；中期（2028-2035年），隨著技術進步和服務領域的逐步落地，規模將增長至50億至500億元；而到了遠期（2035-2040年），則會進一步擴展到1000億至3000億元。