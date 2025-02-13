昆蟲新物種以「蘇軾」命名掀熱議 網友酸：蘇軾同意嗎？

蘇軾無爪蜉成蟲。（取材自封面新聞）

中國昆蟲學會日前公布「2024年度中國十大昆蟲新物種」評選結果，在長江流域首次發現的無爪蜉「蘇軾無爪蜉」名列第一。發現者稱，命名「蘇軾無爪蜉」是為向900多年前在長江赤壁磯寫下「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」千古絕句的蘇軾致敬。不過網友們為此吵翻了，有人認為很有意義，有人則批「蘇軾死了1000年又被貶了」。

封面新聞報導，蘇軾無爪蜉的發表人為南京師範大學蜉蝣目課題組鄭徐弘毅，發現地點為長江北段（湖南省、湖北省）。鄭徐弘毅介紹，元豐五年（1082年），蘇東坡在遊覽長江北段的赤壁磯後寫下了「寄蜉蝣於天地，渺滄海之一粟」的千古絕句。近千年之後的2024年，一個全新的蜉蝣物種在長江北段的波濤之下被發現。發現地距離赤壁很近，為了紀念這場跨越近千年的緣分，該蜉蝣物種被命名為「蘇軾無爪蜉」。

評選結果一出，網友紛紛留言，「蘇軾死了一千年又被貶了」、「我本來以為蘇軾這輩子夠苦了，沒想到繼烏台詩案還有一劫」、「彌補了蘇軾退出生物圈的空白」。

圖為蘇軾無爪蜉。（取材自封面新聞）

據報導，蘇軾無爪蜉的命名，也引起了蘇學專家的討論。中國蘇軾研究學會副會長、海南省蘇學研究會理事長李公羽表示，叫「蘇蜉」可能更好一些。還有網友表示「東坡蜉」、「赤壁蜉」等名字可能會更好一些。

「認識它們、給它們名字只是微不足道的第一小步。比起它們本身，名字其實不咋重要。」鄭徐弘毅說，「這個物種因為它的名字被大家知道，我覺得說不定是好事，我們可以更快推進對這個物種的了解。」

鄭徐弘毅對此表示，許多人對這個物種覺得很奇特。作為長江幹流的大型物種，密度又蠻大的，它們的種群一定與人類生產生活互相影響。因為是用蘇軾命名的，讀起來又有點奇怪拗口，很多人調侃、喜歡或者不喜歡，肯定都是必然的。很多圈外的朋友們會感到困惑，可能一部分是因為不太了解最常見的物種命名方式就是以發現地點、物種特徵，以及人名命名。以人名命名的話，一般就是以做過重大貢獻的前輩、給作者或研究幫助很大的親友，或者新物種的採集者命名，這個命名是對蘇軾的一種「致敬」。

鄭徐弘毅說，蘇軾做過「蜉蝣」這一類群的重要科普工作，給我們的啟發鼓勵也很大，再加上「赤壁賦」的寫作地點正好就在模式產地附近，所以就很合適。和屬名結合，所以中文的正式名就翻譯成蘇軾無爪蜉。這只是最最常規、傳統的一個命名。

鄭徐弘毅說，「蘇東坡先生算是我最喜歡的古代文人之一。雖然蘇軾以文學和政治聞名，但在諸多的天賦之中，『樂觀』『純粹』好像才是他最大的閃光點，不僅塑造了他的文學風格，更讓他度過了充實、快樂的人生。對於科研工作者來說，這兩個天賦的重要性應該也是相似的。」

對於蘇軾無爪蜉入選十大發現得到業內認可，鄭徐弘毅表示，排名不重要。更重要的是通過這次評選，讓更多人知道了這個物種。