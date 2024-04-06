年薪10萬元 紹興景區徵35歲以下「船老大」

長期以來，東湖船老大一直面臨年齡偏大、人手不足等問題，圖為船老大唐國旅。（取材自潮新聞）

手腳並划烏篷船，是紹興一道靚麗的風景線。隨著從業者隊伍逐漸老化，各大景區開始將目光投向了年輕群體，希望以優渥的條件，招攬多元化人才，保留住這道城市特色風土人情。

長期以來，紹興東湖船老大一直面臨年齡偏大、人手不足等問題。 2003年起，媒體就開始對此進行報導，雖然東湖景區曾招過年輕船工和「美船娘」，但報名者寥寥無幾。明天的船老大在哪裡，一直是一道未能破解的難題。

紹興獨有的腳划船。（取材自潮新聞）

潮新聞報導，10萬年薪、35歲以下…紹興東湖景區日前一篇「英雄貼文」一周就吸引50人前來應徵，以80、90後為主。求職者中，有旅遊管理、漢語文學、英語等專業畢業的，也有運動員出身、退伍軍人等體力較好的。

前幾天，老孫在網路上看到了招募資訊。他想到兒子是95後，學旅遊管理的，水性也好，完全符合招募條件，當即拍板，決定帶著兒子來報名。最重要的是，身為本地人，小孫從小就跟著爺爺奶奶打漁，對烏篷船再熟悉不過了。 「紹興是水鄉，以前烏篷船就是常見的交通工具」。

像小孫一樣的年輕求職者還有很多。一周以來，諮詢電話源源不絕。負責招募的工作人員說，截至目前，已經有大約50人報名，基本上都是中專以上學歷。大家對船老大這個崗位的熱情，比以往都要高。

於是，景區決定放一波「大招」。東湖景區再次發布「英雄貼文」：全國招收20名年輕船老大，年薪約10萬元。年齡要求35歲及以下（條件優秀，如有英語、戲曲等相關特長者可適當放寬）船工，男女不限，希望文化程度在高中以上；會普通話、會游泳、會划船者優先錄取。

但是，對於這些條件，有網友表示不理解：「划船現在都這麼卷了？」「要求這麼高？」。

「我們景區有40位船老大，已有一半的船工年滿60歲，老齡化趨勢日益明顯。希望吸引年輕人加入，將烏篷船『腳划船俗』技藝傳承下去。」東湖景區產業管理部主任金雷說。尤其是旅遊旺季，遊客通常要排隊一個多小時。 「當我們運力達到飽和時，只能停止售票了。」再加上許多老船工都是本地人，國語不太標準。在做安全提示時，有時候會產生誤解。

「所以這次會更青睞綜合素質高的求職者，主要是能和遊客有互動感，做好服務。」金雷舉例：如果遊船期間，船老大還會哼唱幾句越劇、蓮花落，會說英語，既能方便溝通，也能讓對方了解紹興文化魅力。

遊客乘船遊覽。（取材自潮新聞）

據報導，烏篷船是紹興著名的「三烏文化」之一。不只東湖，魯迅故里、八字橋街區、柯岩風景區等景點，都有烏篷船體驗項目。遊客慕名而來，就想優哉遊哉體驗一把「小橋流水人家」。

在許多船老大眼裡，作為紹興的「招牌」，烏篷船萬萬不能「斷線」。

船老大唐國良，在東湖已經工作11年了。早上8時開工，一直要忙到下午4時多，遊客多時，一天能划40幾趟。要經得起風吹日曬，而且別人的休息日，正好是他們最忙的時候。這也讓許多年輕人望而卻步。對唐師傅而言，堅守在這一行，主要還是那份難以割捨的烏篷情結。 「幹一輩子了，十二、三歲就開始划船」。

此前，東湖景區曾招募過5位「美船娘」。但由於4人座的烏篷船，重量較重，船娘的體力有點跟不上，三人相繼離職，另外兩位也選擇了轉崗。但此次招聘，東湖並未將女性「拒之門外」，而是決定探索一些新模式。 「我們可以做精品化，針對情侶等年輕人市場，推出2人船隻，實行預約制並提升附加價值，讓遊客在船上吃糕點、品老酒、聽社戲，享受高端定制的服務體驗」。

對於此次招募進來的人，景區將統一進行培訓上崗，學習划船技術、安全準則、禮儀接待、溝通技巧等，也是給其一個適應的過渡期。 「不會划船也沒關係，透過一個多月的學習，就能學會。」金雷說。

來源：a journey of culture 文化之旅