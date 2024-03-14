奧運冠軍楊威教育雙胞胎女兒方法 衝上熱搜

奧運冠軍楊威自曝雙胞胎女兒在家上學。（取材自申江服務導報）

原中國體操運動員、奧運 冠軍楊威因為教育子女的方式，衝上熱搜。楊威日前在社交平台上傳一條視頻，分享和雙胞胎女兒在家裡的生活日常，他自曝本該上小學一年級的雙胞胎女兒目前暫時都在家裡學習。

影音來源：YouTube

申江服務導報報導，楊威稱，因為孩子去年生了好幾場病，於是他決定，讓雙胞胎女兒暫時不去學校上學了，選擇在家上學。

視頻中楊威介紹，孩子們在家上私教，老婆楊雲擔任起了班主任一職，她還制定一份專屬課表，每一類課程安排一位家教老師；有的課程安排在家裡，有的則安排在公司會議室，楊威則擔任司機和後勤。

雙胞胎女兒在家上學，楊威稱，因為是一對二教學，老師講課更細緻了。 （取材自申江服務導報） 奧運冠軍楊威雙胞胎女兒的專屬課表。（取材自申江服務導報）

報導指出，楊威稱，因為是一對二教學，所以老師講課也更細緻了，小到筆順寫錯了都能揪出來，「 一堂課下來，感覺（孩子們）學習效率提高了不止一個檔次」。除了上午的主課學習，楊威下午會帶雙胞胎女兒去練體操，「 相當於一下午的體育課」。

下午再接孩子去練體操。（取材自申江服務導報）

報導說，楊威表示，「 以前被家長群裡的看不完的消息狂轟濫炸，現在的家長群裡面就三個人，消息只有關於兩個孩子的簡潔的學習報告」。

視頻發布後，引發了網友們的熱議。有人非常贊同他的做法，「 家長不用每天站崗，做手工了」，但也有人表示，還是得讓孩子去學校體驗集體生活和交朋友，更有人直言，「 難道一輩子不出門和別人接觸了？」