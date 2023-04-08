中國6億人視茫茫… 學童近視率納入政府績效 網吵翻
中國近視患者多達6億，已是世界第一近視大國，青少年近視問題更為突出，近年來，防控近視已經被上升成國家層面的戰略。教育部日前通令，將兒童、青少年近視防控工作、總體近視率和體質健康狀況納入政府績效考核，連三年下降的地方政府和學校將被問責。這項「軍令狀」引發兩派網友論戰，不少人認為不考試、沒功課才能根治。
據財聯社報導，教育部日前印發《2023年全國綜合防控兒童青少年近視重點工作計畫》，指示將兒童青少年近視防控工作、總體近視率和體質健康狀況納入政府績效考核，嚴禁地方政府片面以學生考試成績和學校升學率，考核教育行政部門和學校。根據計畫，將視力健康納入素質教育，對兒童青少年體質健康水平連續三年下降的地方政府和學校，將依法依規予以問責。
不過對此命令，網友意見兩極，有人說：「吃飽了撐的」、「不考試、沒功課才有可能根治」、「現在上課全是看中屏幕的電腦，黑板很少用。孩子一天都在看電子產品，不近視的機率很低。」也有人贊同：「支持」、「鼓掌，希望能落實。」
另外，也有人諷刺說：「敢問教育部搞的雙減如何了」、「等著看，實施後第二年，學生視力立馬好了」、「只要涉及到考核，你不知道他們能用什麼手段來卷。」
事實上，教育部2018年就對防控兒童青少年近視，展開規畫，並向社會公開徵求意見。據統計，2018年全國兒童青少年總體近視率為53.6%，2019年全國兒童青少年總體近視率為50.2%。
根據2018年的規畫，到2023年，全國兒童青少年總體近視率每年降低0.5個百分點以上，近視高發省分每年降低1個百分點以上。6歲兒童近視率控制在3%，小學生近視率下降到38%以下，初中生近視率下降到60%以下，高中生近視率下降到70%以下，國家學生體質健康標準達標優秀率達25%以上。
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