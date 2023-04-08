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中國6億人視茫茫… 學童近視率納入政府績效 網吵翻

中國新聞組／北京9日電
教育部：學生總體近視率和體質健康狀況等將納入政府績效考核。（取材自財聯社）
教育部：學生總體近視率和體質健康狀況等將納入政府績效考核。（取材自財聯社）

中國近視患者多達6億，已是世界第一近視大國，青少年近視問題更為突出，近年來，防控近視已經被上升成國家層面的戰略。教育部日前通令，將兒童、青少年近視防控工作、總體近視率和體質健康狀況納入政府績效考核，連三年下降的地方政府和學校將被問責。這項「軍令狀」引發兩派網友論戰，不少人認為不考試、沒功課才能根治。

據財聯社報導，教育部日前印發《2023年全國綜合防控兒童青少年近視重點工作計畫》，指示將兒童青少年近視防控工作、總體近視率和體質健康狀況納入政府績效考核，嚴禁地方政府片面以學生考試成績和學校升學率，考核教育行政部門和學校。根據計畫，將視力健康納入素質教育，對兒童青少年體質健康水平連續三年下降的地方政府和學校，將依法依規予以問責。

不過對此命令，網友意見兩極，有人說：「吃飽了撐的」、「不考試、沒功課才有可能根治」、「現在上課全是看中屏幕的電腦，黑板很少用。孩子一天都在看電子產品，不近視的機率很低。」也有人贊同：「支持」、「鼓掌，希望能落實。」

教育部通令，對兒童青少年體質健康水平連續三年下降的地方政府和學校依法依規予以問責...
教育部通令，對兒童青少年體質健康水平連續三年下降的地方政府和學校依法依規予以問責。圖為小學生們在踢足球。（新華社）

另外，也有人諷刺說：「敢問教育部搞的雙減如何了」、「等著看，實施後第二年，學生視力立馬好了」、「只要涉及到考核，你不知道他們能用什麼手段來卷。」

事實上，教育部2018年就對防控兒童青少年近視，展開規畫，並向社會公開徵求意見。據統計，2018年全國兒童青少年總體近視率為53.6%，2019年全國兒童青少年總體近視率為50.2%。

根據2018年的規畫，到2023年，全國兒童青少年總體近視率每年降低0.5個百分點以上，近視高發省分每年降低1個百分點以上。6歲兒童近視率控制在3%，小學生近視率下降到38%以下，初中生近視率下降到60%以下，高中生近視率下降到70%以下，國家學生體質健康標準達標優秀率達25%以上。

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