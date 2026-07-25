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香港SEN中心爆停運 估扣家長140萬學費 涉事董事被捕

香港新聞組／香港25日電
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文章摘要整理：

香港SEN私人機構星兒發展中心突然停運，約70名家長未獲退款或復課安排，涉未完成課程預繳逾140萬港元，海關已拘捕一名男董事調查。

香港提供特殊學習需要（SEN）兒童應用行為分析（ABA）訓練的私人機構「星兒發展中心」早前突然宣布停運，引發家長不滿。香港海關24日表示，已採取執法行動，拘捕一名男董事，涉嫌在銷售兒童訓練課程時作出不當接受付款的營業行為，違反「商品說明條例」。據悉，被捕者為「星兒發展中心」董事，案件仍在調查中。

事件源於中心本月初透過WhatsApp通知家長，聲稱遭遇「重大商業詐騙」，導致資金鏈斷裂，須暫停營運，並表示正與投資者商討接手。不過，約70名家長至今仍未收到退款或復課安排，估計涉及未完成課程的預繳學費超過140萬港元(約17.8萬美元)，部分家長已向警方報案，並向海關舉報。

香港01報導，該中心位於荔枝角的辦公室日前已人去樓空，門口招牌拆除，門外堆放大量未拆信件，現場貼有海關公告，顯示正調查中心疑似突然結業事件，呼籲受影響人士提供資料。

根據中心過往收費，一對一ABA密集訓練每月收費約1.2萬至2.5萬港元，家長若一次預繳三期或以上可享優惠，因此不少家庭選擇一次支付半年甚至一年的課程費用。

家長Kelly表示，孩子患有自閉症譜系障礙及注意力不足過動症，目前仍有約1.3萬港元課程未完成。她指出，負責人曾表示自己遭電騙損失約23萬港元，但家長統計未完成課程涉及金額已超過140萬港元，難以理解中心為何突然陷入財困。

據報導，「星兒發展中心」於2019年成立，今年4月曾遭業主入稟追租，6月亦有員工入稟勞資審裁處追討欠薪。董事周羨文受訪時承認，公司及個人均遭詐騙，加上多年虧損，過去一年虧蝕約500萬港元，目前正與投資者商討接手，但坦言暫時無法承諾退款。

警方表示，已接獲相關報案，案件初步列作消費者糾紛，並轉交相關部門跟進；海關則表示，如調查發現涉及違反「商品說明條例」，將依法採取適當執法行動。

精華 FAQ

  • 中心透過WhatsApp稱遭重大商業詐騙、資金鏈斷裂而暫停營運，但至今約70名家長仍未收到退款或復課安排，部分人已向警方報案並向海關舉報。

  • 海關表示，已拘捕一名男董事，懷疑他在銷售兒童訓練課程時作出不當接受付款的營業行為，涉嫌違反《商品說明條例》，案件仍在調查中。

  • 家長估計未完成課程的預繳學費超過140萬港元，部分家庭一次預付半年或一年費用；此外，中心今年4月曾遭追租，6月又被員工入稟追討欠薪。

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