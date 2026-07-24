香港推「真」無人駕駛 27日機場島測試 創全球右駕車市先例

香港特區政府運輸署24日宣布，批准百度旗下「蘿蔔快跑」自7月27日起在香港機場島展開全遙距「真無人」自動駕駛測試。圖為香港運輸署署長兼自動駕駛車輛應用促進工作組主席謝詠誼（右）、百度副總裁、智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠（左）。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 香港機場島將啟動首個全遙距無人駕駛測試，百度蘿蔔快跑車內不再設後備操作員，官方稱此舉象徵自動駕駛邁向無人化新階段。

香港 自動駕駛發展邁入新階段。香港特區政府運輸署24日宣布，已更新自動駕駛車輛先導牌照，批准百度 旗下「蘿蔔快跑」自27日起在香港機場島展開全遙距「真無人」自動駕駛測試，測試期間車上將不再配置後備操作員，而是由遙距控制中心即時操控及監察車輛運作，成為香港首次真正意義上的公開道路無人駕駛測試。百度副總裁楊楠表示，此次測試也是全球右軚(右駕)市場第一次。業界表示，「香港方案」有助內企拓中東歐洲市場。

綜合大公報、文匯報報導，香港運輸署表示，此次批准的是香港首個全遙距自動車測試項目，與過往測試最大的不同，在於車內不再安排後備操作員，而是全面改由遙距控制中心監察及介入操作，象徵香港自動駕駛測試正式邁向無人化新階段。

香港運輸署署長兼自動駕駛車輛應用促進工作組主席謝詠誼表示，署方始終以道路安全為首要考量。在此前測試期間，營辦商須每月提交測試報告，署方專業團隊亦持續實地檢視自動車運行情況及遙距控制中心操作，確認測試表現理想、安全及運作順暢後，才批准展開全遙距無人化測試。

她指出，自動車實現車上無人化，是落實香港「施政報告」及「運輸策略藍圖」有關推動自動駕駛「無人化、規模化及商業化」的重要一步，也是香港加快引進自動駕駛技術的重要里程碑。

根據運輸署資料，目前全港共發出八張有效自動車先導牌照，涉及65輛自動駕駛車輛，累計測試里程已超過24萬公里。其中，機場島測試項目自2024年12月展開以來進展最快，先後完成多輛自動車同步運行、指定人員載客、測試路段擴展及提升行駛速度等多項技術驗證。

運輸署表示，今年2月起，機場島測試已開始導入遙距控制中心模式，當時仍保留車上後備操作員同步監測；此次更新牌照後，車內將完全取消後備操作員，由遙距控制中心負責監控及必要時介入操作，成為香港首次真正實現公開道路「車上無人」測試。

除了機場島外，東涌及欣澳的自動車測試亦將加入遙距後備操作員，進一步測試遠端監控及操作能力，為未來擴大應用累積經驗。

運輸署強調，自動駕駛測試須符合嚴格安全要求，包括車輛安全、道路安全、駕駛安全及網絡安全等多個層面。所有測試車輛均須依照自動車實務守則運作，守則參考國家及國際安全標準制定，要求營辦商建立完整安全管理及應變機制，每輛測試車亦必須購買第三者責任保險，並安裝電子數據記錄儀，同時在車身加貼「無人駕駛測試」標示，方便其他道路使用者辨識。

此次投入測試的是百度第六代自動駕駛車RT6，採左軚設計。百度副總裁、智能駕駛事業群組海外事業部總經理楊楠表示，香港此次測試是全球首次於「右軚左行」交通體系下，進行公開道路全無人駕駛測試，具有重要意義。她表示，百度近年已將「蘿蔔快跑」業務由香港拓展至杜拜、阿布達比、瑞士聖加侖及英國倫敦，其中杜拜及阿布達比已展開商業化營運，倫敦亦即將展開道路測試，香港的測試經驗將有助後續拓展其他右軚市場。

她表示，公司未來將持續在香港推動自動駕駛發展，並朝符合國家及國際L5級完全自動駕駛標準的目標邁進。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則建議，政府應為測試及未來商業化營運訂立明確時間表，避免測試期過長影響業界投資意願。

謝詠誼表示，政府下一步將繼續推動不同車種參與測試，目前除小型車外，亦正處理自動駕駛小巴及大型車輛的測試申請，並持續研究未來商業營運模式，包括提供載客服務等應用，希望逐步推進自動駕駛在香港的實際應用。