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1家4口北海道撞車1死3傷 港人海外自駕遊 6天3起事故

香港新聞組／香港22日電

AI摘要

文章摘要整理：

日本北海道富良野市發生港人自駕致命車禍，一家4口租車疑駛入對向車道，釀1死3傷；連同近期香港人在紐西蘭及北海道的意外，專家提醒外地駕駛須防疲勞與分心。

日本北海道富良野市前日發生嚴重車禍，一名53歲香港女子在自駕遊期間不幸身亡，其丈夫及兩名女兒受傷，是六日內第三宗涉及港人海外自駕遊的交通事故。對此，中國大使館呼籲注意靠左行駛，專家則倡選中英文導航。

大公報報導，事發時，死者丈夫駕駛一輛租賃私家車懷疑駛入對向車道，與另一輛私家車迎頭相撞。中國香港汽車會指出，外地不少高速車道之間沒有石壆分隔，需時刻留意天氣、路面等狀況，切勿在看導航時分心。

事發於當地時間20日下午約3時，涉事港人一家四口乘坐租賃私家車，由52歲的丈夫駕駛，車上還有一對十多歲女兒。駛至富良野市學田三區國道38號時，車輛懷疑駛入對向車道，與另一輛載有一對20餘歲日本男女的私家車發生劇烈碰撞，六人全部受傷送醫院治理，坐在副駕駛座的53歲女子之後證實不治，日本警方仍在調查事故原因。

近月接連發生涉及港人海外自駕遊的交通意外。本月15日，一名港人在紐西蘭南島皇后鎮附近駕駛時與巴士相撞，當場死亡。翌日，北海道富良野市一個鐵路道口有中國籍旅客自駕遊時與列車相撞，五名旅客受傷，據悉其中一名傷者是香港人。

香港旅遊業促進會總幹事崔定邦接受表示，自駕遊近年已成為港人普遍的旅遊方式，適逢暑假，不少家庭選擇前往日本、紐西蘭等地，外地駕駛應提防疲勞駕駛。

中國香港汽車會永遠榮譽會長李耀培指出，港人在外地「人生路不熟」，駕駛時大多依賴GPS定位導航，「看GPS的時間會掉以輕心，少了關注路面情況」。

入境處表示，接獲相關求助後，已即時透過外交部駐港特派員公署（公署）及中國駐札幌總領事館（總領館）了解情況，並已按當事人意願提供適切意見及可行的協助，會繼續與公署、總領館及當事人保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人的意願提供可行協助。

精華 FAQ

  • 事發於北海道富良野市，港人一家4口租賃私家車自駕時，疑駛入對向車道，與另一輛私家車迎頭相撞，造成1名53歲女子死亡，丈夫及兩名女兒受傷。

  • 專家指出，港人在外地駕駛常因路況陌生而過度依賴GPS，容易分心；加上不少道路沒有石壆分隔，遇上天氣或路面變化時更要集中精神，避免疲勞駕駛。

  • 入境處已透過公署及中國駐札幌總領館了解情況，並按當事人意願提供協助；中國大使館提醒靠左行駛，汽車會則建議使用中英文導航並時刻留意路面。

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