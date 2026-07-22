港交所允新創業申請上市祕密遞表 放寬市值門檻 月底公布

AI摘要 文章摘要整理： 港交所擬月底公布IPO制度改革，將秘密遞表擴至所有新申請人並降低市值門檻，以提升香港對新創及海外創新企業的吸引力。

港交所傳出將允許新創公司以保密形式提交上市申請（祕密遞表），並降低上市的市值門檻，以提升其國際競爭力，預計將於本月底對外公布。另外，本屆內地500強榜單中共有45家香港 企業上榜，當中，港交所以60.9%的利潤率，成為最會賺錢中國企業。

港交所於今年3月，就一系列有關提升香港上市機制競爭力的建議徵詢市場意見，當中包括將「祕密遞表」機制，由特專科技公司（俗稱18C章公司）及生物科技公司（俗稱18A章公司），放寬至所有新申請人。

祕密遞表機制將允許申請人先提交上市申請，待通過上市聆訊後，才向公眾披露初步招股文件，大大降低新創企業擔心過早披露核心資訊，容易讓競爭對手窺探商業機密的疑慮。

另建議同股不同權公司最低市值門檻，由400億港元(以下同，約51億美元)減半至200億元；海外創新公司第二上市最低市值門檻，由港幣100億元降至60億元。這項被視為自2018年放寬同股不同權以來最大規模的改革，背後反映出港交所面對的全球競爭壓力。

香港南華早報報導，消息人士指出，港交所需要與其他市場競爭，以吸引新創公司在港上市，允許公司以保密形式申請上市、降低上市門檻至關重要。

港交所行政總裁陳翊庭6月接受陸媒訪問時表示，為適應產業創新發展需要，港交所正醞釀新一輪IPO制度改革，有關上市機制改革的相關建議已諮詢市場，基本上得到市場認可。

港交所雖然在去年成為全球新股集資額榜首，但美國富豪馬斯克旗下的Space X於今年上半年完成高達750億美元的世紀重磅IPO，令那斯達克（Nasdaq）奪去上半年集資王寶座。

另據大公報報導，此次內地500強榜單中的香港元素亮眼。本屆內地500強榜單中共有45家香港企業上榜，當中，港交所以60.9%的利潤率，成為內地500強企業中盈利能力最強的企業，超越了2025年榜首的貴州茅台。這可凸顯出香港作為國際金融中心的獨特優勢。華潤集團以1332.9億美元(約1兆451億港元)的營收規模成為香港排名第一的企業，友邦保險則以62.3億美元的淨利潤成為香港最賺錢公司。

利潤率是衡量企業賺錢能力的重要指標，今年最會賺錢的前十企業中有六家在香港主板上市，其中，港交所以60.9%的利潤率位居榜首，排名第二的是攜程集團，利潤率超過53%。