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謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

傳張柏芝讓大兒子緊急從澳洲返港 陪爺爺謝賢最後一程

記者廖福生／綜合報導
謝賢過世留下超過1億港元遺產。(取材自微博)
謝賢過世留下超過1億港元遺產。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

謝賢傳出辭世後，張柏芝被指急召長子返港悼念，外界同時熱議其遺囑與1億港元遺產分配，但相關細節至今未獲家屬證實。

香港一代影壇傳奇「四哥」謝賢日前傳出離世噩耗，享壽89歲，消息震撼中港台演藝圈。前兒媳張柏芝在得知訃聞後，第一時間將社群平台頭像換成全黑圖哀悼。據港媒爆料，早在謝賢病重之際，張柏芝便已秘密聯繫正在澳洲留學的大兒子謝振軒（Lucas）緊急返港，陪伴爺爺走完人生最後一程，盡展孝心。另外，謝賢遺產驚爆一部分「林青霞託管」，林青霞影迷會隨即透過官方微博發文澄清，純屬謠言。

隨著一代巨星落幕，謝賢的財產分配也成為大眾關注焦點。據傳謝賢生前早已立好遺囑，規畫將名下高達1億港元（約1200萬美元）的財產，將其中九成留給兩名寶貝孫子，並特別欽點由張柏芝全權代為管理，確保孫子未來的成長與教育無後顧之憂。雖然家屬至今未公開證實細節，但此舉被外界普遍解讀為，謝賢對張柏芝極高的信任與認可。

網傳張柏芝安排大兒子Lucas(圖)提前返港「陪爺爺最後一程」。(取材自微博)
網傳張柏芝安排大兒子Lucas(圖)提前返港「陪爺爺最後一程」。(取材自微博)

事實上，謝賢過去受訪時就不止一次公開力挺張柏芝，大讚她是「難得的好媳婦」及極具責任感的母親。謝賢曾感性表示，即使兩人離婚後，張柏芝也從不阻撓謝家探望孫子，逢年過節更會貼心安排聚會。看著張柏芝多年來獨力帶大兩個孩子，謝賢更曾心疼地自責「對不起他們母子」，足見張柏芝在他心中的地位無法取代。

傳張柏芝(圖)安排大兒子Lucas提前返港「陪爺爺最後一程」。(取材自微博)
傳張柏芝(圖)安排大兒子Lucas提前返港「陪爺爺最後一程」。(取材自微博)

另據港媒指出，外界對謝賢龐大遺產的流向議論紛紛，其中更傳出林青霞將代為保管部分財產，引來外界熱議。

林青霞(圖)影迷會隨即透過官方微博發文澄清，指「林青霞保留謝賢遺產」一事純屬謠言...
林青霞(圖)影迷會隨即透過官方微博發文澄清，指「林青霞保留謝賢遺產」一事純屬謠言。(取材自微博)

針對相關傳聞，林青霞影迷會隨即透過官方微博發文澄清，直指「林青霞託管謝賢遺產」一事純屬謠言。影迷會表示，部分報導以「兩人曾合作多部電影、私交甚篤」為前提，但事實上林青霞與謝賢過去從未合作演出任何電影，因此建立在錯誤資訊上的「多年好友」說法根本站不住腳。

影迷會進一步強調，網路上流傳「林青霞受託保留部分遺產，待謝賢孫子成年後再交付」的內容完全沒有根據，與事實不符，呼籲外界勿再以訛傳訛。

另一方面，綜合港媒報導，謝賢生前早已完成財產規畫，並簽署遺囑。傳出其名下約1億港元資產，包括房產、股票、投資及作品版權等，將有90％留給謝霆鋒與前妻張柏芝所生的兩名兒子，其餘10％則由兒子謝霆鋒及女兒謝婷婷平均繼承。

不過，針對外界盛傳的遺囑內容與遺產分配細節，謝賢家屬至今尚未出面證實，相關消息仍有待進一步確認。

精華 FAQ

  • 報導稱她在得知訃聞後立即把社群平台頭像換成全黑圖哀悼，並被指早已秘密聯繫在澳洲留學的大兒子返港，陪伴謝賢走完最後一程。

  • 內文稱謝賢生前已立遺囑，名下約1億港元資產中，90%留給謝霆鋒與張柏芝的兩個兒子，其餘10%由謝霆鋒及謝婷婷平均繼承，但家屬未證實。

  • 因網路流傳她受託保管謝賢部分遺產，林青霞影迷會隨即澄清此事純屬謠言，並指出她與謝賢過去未合作過電影，外界說法缺乏事實基礎。

張柏芝 微博 林青霞

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