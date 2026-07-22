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QS留學城市榜 香港「大學排名」升全球第6 整體排名維持第17

香港新聞組／香港22日電
國際高等教育評級機構QS發布2027年最佳留學城市排名，在全球150個參選城市和...
國際高等教育評級機構QS發布2027年最佳留學城市排名，在全球150個參選城市和地區中，香港整體排名仍為第17名；圖為香港大學。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

QS最新留學城市排名顯示，香港大學實力升至全球第6，整體留學城市排名維持第17，反映其高教優勢與國際吸引力持續受肯定。

香港致力建設國際高等教育樞紐及國際創科中心，打造留學香港品牌。國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds（QS）21日發布2027年最佳留學城市排名，在全球150個參選城市和地區中，香港的大學實力表現突出，「大學排名」指標位列全球第六位，較去年上升一位，僅次於首爾、倫敦、北京、東京和巴黎。在最佳留學城市中，香港整體排名保持不變，仍為第17名。

大公報報導，QS指出，香港有五所世界頂尖大學，實力位居世界第六，甚至超過波士頓、紐約和雪梨，對於如此規模的城市，是一個非凡的成就，實至名歸。香港憑藉其卓越的大學、強大的就業市場及直達粵港澳大灣區的便利，連續第二年成為亞洲大學排名進步最大的城市。

隨著特區政府持續加大國際專上教育樞紐的建設力度，近年香港的大學在國際排名不斷上升。標誌著香港作為國際學生熱門留學目的地的地位，再次獲得世界肯定。

據QS21日發布的2027年QS最佳留學城市排名，香港整體排名保持不變，在全球排名第17位，總分為87.7分，與去年的88.3分基本持平，保持了去年的排名。大學排名方面，香港由去年全球第七位升至第六位，得分提高2.4分至79.1分，排名超過了美國波士頓、紐約，澳洲墨爾本、雪梨和新加坡。在東亞排名，香港排第六，排在首爾、東京、北京、台北和京都之後。

排名從六個方面評估城市：大學排名、城市宜居性、雇主興趣、生活成本、學生組成及學生自身感受。要符合入選資格，城市人口必須超過25萬，且至少有兩所大學位列2027年QS世界大學排名。在符合這些條件的150個城市中，61個位於歐洲，52個位於亞太地區，18個位於北美，12個位於中東和非洲，7個位於拉丁美洲。

在上月公布的QS 2027年世界大學排名中，香港的大學排名表現突出，連續第二年成為亞洲高等教育體系進步最快的城市，有十所院校上榜，沒有一所下降。其中，香港大學排名第11，中文大學上升至第18，首次有兩所大學躋身全球前20強。科技大學排名第33，理工大學進入前50強，排名第50，城市大學排名第52。香港排名院校中，有一半位列全球前100強，此比率在全球所有大學體系中並列最高。

香港在學生組成方面排名第49位，下降兩位，惟得分上升了1.9分，達到79.4分。香港的國際化得分更是接近全球平均的三倍，5所大學的國際教師比率位列全球前50，城市大學的國際學生比率位列全球第11。惟香港今年跌幅最大的類別是宜居性，排名下降7位至第36位，得分下降4.2分至74.6分。這可能與學生的住宿受限等因素不無關係。

在吸引人才留港上，符合資格的全日制非本地學生可在學習期間工作，不受工時或工作場所的限制（臨時豁免）；「非本地畢業生入境安排」允許應屆畢業生在畢業六個月內申請，無需工作邀請即可在香港停留24個月，並可隨時更換雇主而無需事先獲得批准。約70%的大學教職員來自香港以外地區。規畫中的北部都會區大學城更是一個長期的實體平台。

香港擁有五所世界頂尖大學、卓越的科研影響力、優厚的畢業後就業保障、廣泛的在讀工作權利、極具競爭力的博士生獎學金以及直達粵港澳大灣區的便利。

QS世界大學排名高級副總裁本·索特（Ben Sowter）表示，香港大學實力位居世界第六，甚至超過波士頓、紐約和雪梨，對於一個如此規模的城市而言，這是一個非凡的成就，實至名歸。

精華 FAQ

  • 香港在2027年QS最佳留學城市排名中，整體維持全球第17名，總分87.7分，與去年相比大致持平，顯示其留學吸引力保持穩定。

  • 香港在「大學排名」指標升至全球第6，擁有5所世界頂尖大學，表現超過波士頓、紐約和雪梨，反映本地高等教育實力與國際競爭力突出。

  • 香港優勢包括大學實力、就業市場、國際化與大灣區連結；但宜居性排名下跌，學生住宿受限可能是原因之一，顯示生活配套仍有改善空間。

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