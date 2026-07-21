香港蟬聯全球最佳機場、重要貨運樞紐 上半年客運量升11.7%

香港示意圖。(圖：shutterstock) 劉玄寧

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港機場上半年客運量達3280萬人次，按年升11.7%

香港機場上半年客運量達3280萬人次，按年升11.7% 重點二： 6月貨運量增至43.6萬公噸，出口及進口均同步上升。

6月貨運量增至43.6萬公噸，出口及進口均同步上升。 重點三：香港國際機場連奪全球最佳機場與貨運創新獎項。

香港 機管局20日公布，機場6月份共接待512萬人次旅客，按年上升7.9%。上半年客運量達到3280萬人次，按年上升11.7%。在貨運量方面，6月份的數字同比增加6.8%至43.6萬公噸，出口及進口貨運量亦分別上升3.2%及5.5%。同時，在「2026年世界航空貨運大獎」中，香港國際機場蟬聯「年度最佳機場—重要貨運樞紐」獎項，及「航空貨運創新獎」。

大公報報導，香港國際機場於航空貨運領域的全球領導地位再獲業界肯定。由物流業權威刊物《Air Cargo Week》6月舉辦的「2026年世界航空貨運大獎」中，香港國際機場連續第二年榮獲「年度最佳機場—重要貨運樞紐」獎項，並憑藉「香港空運進口取貨數碼通」項目獲頒「航空貨運創新獎」。同月，在由知名物流及供應鏈 刊物《Asia Cargo News》主辦的2026年度「亞洲貨運、物流及供應鏈獎」中，香港國際機場連續第11年獲選為「全球最佳機場」，並連續第二年榮獲「亞洲最佳機場（貨運量逾100萬公噸）」殊榮。

機管局航空樞紐發展總監方瑞文表示，兩項殊榮有力地肯定了所有機場同業共同努力的成果，亦鞏固香港作為世界貨運領先樞紐的聲譽。機管局將繼續推動貨運供應鏈的創新與數碼化發展，以進一步簡化貨物處理流程及提升競爭力。

據報導，香港旅遊業議會主席譚光舜表示，機場二號客運大樓啟用後，香港旅客及內地旅客均反應正面「讚賞不斷」，無論是過境內地旅客來港，還是海外旅客經香港轉往內地，均較以往便利，有助提升香港作為區域航空樞紐的吸引力。

香港中小企經貿促進會會長黃達勝認為，快捷高效的通關流程，對香港及經濟發展舉足輕重，香港機場設有綜合電子數據聯通服務，為多個主要航空貨運營運商與香港海關建立連繫，以加快清關程序，令各種貨物均可在運抵之前辦理清關手續，又能提供「優先貨物」設施，形容「香港機場貨運競爭力出眾」。

報導稱，香港餐旅業協會主席梁熙指出，若暑假及聖誕等傳統旅遊旺季能保持增長勢頭，全年客運量有望重返疫情前水平，進一步鞏固香港國際航空樞紐地位；同時，機場二號客運大樓擴建後啟用，將吸引更多新興航空公司進駐，航線網絡更趨多元，有助開拓更廣泛客源，為餐飲業注入新動能。他強調，業界必須把握這股人流回升的契機，維持服務質素的同時，積極創新，推出優惠令旅客更願意消費，例如透過跨店合作提供「機場用餐即享市區折扣」的推廣，設計結合香港地道美食與國際元素的訪港限定套餐，讓旅客在用餐同時感受香港特色。