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謝賢9成遺產 留給張柏芝生的2孫 曾說「對不起他們3人」

記者陳穎／綜合報導
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。（取材自微博）
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。（取材自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：謝賢辭世後，港媒稱其遺產逾1億港元，已事先完成分配規畫。
  • 重點二：傳聞遺囑將90%資產留給Lucas與Quintus，張柏芝負責代管。
  • 重點三：謝賢生前多次稱讚張柏芝盡責，也坦言對她與3人心存歉意。

香港影帝謝賢20日辭世，享壽89歲，兒子謝霆鋒也透過社群平台發文證實噩耗，令外界相當不捨。隨著謝賢離世，外界也關注其身後遺產分配。據港媒報導，謝賢生前已完成遺產規畫，總值超過1億（港元，下同，約1275萬美元），涵蓋房產、股票、投資及版權等資產。

根據港媒報導，坊間有此一說，謝賢曾經大手筆送7000萬豪宅給前媳婦張柏芝，而在遺囑中將90%遺產留給兩名孫子，也就是謝霆鋒與前妻張柏芝所生的Lucas及Quintus，張柏芝擁有代管權；至於兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷，則獲得10%遺產。報導指出，謝賢認為子女皆已有穩定事業與經濟基礎，還沒長大的孫子需要更多保護和照顧，所以才把遺產留給他們，希望將更多資源留給下一代。

另外，張柏芝稍早也悄悄將微博、Instagram等社群平台的大頭貼同步換成黑色，被外界解讀是在低調悼念這位前公公。

謝霆鋒與張柏芝於2011年結束婚姻，兩人育有兒子Lucas與Quintus，離婚後共同照顧孩子成長。過去謝賢談到兒子婚變時，雖表示尊重兩人的決定，但仍難掩遺憾，甚至一度感傷落淚，坦言最不希望看到謝霆鋒走上自己婚姻失敗的老路。

儘管兩人已離婚多年，謝賢對張柏芝始終給予高度肯定，從未公開說過她一句不是。他曾分享，張柏芝告訴過他：「一定要孝順父母，老婆可以再娶。」這句話讓他印象深刻，也因此對這位前媳婦始終心存感激。

謝賢也多次公開稱讚張柏芝是位盡責的母親，認為她把兩個孩子照顧得很好。據港媒報導，即使婚姻結束，張柏芝也從未阻止謝家探望兩名孫子，讓家人仍能維持親情聯繫。看到她獨自撫養孩子一路走來的辛苦，謝賢曾感慨表示：「我覺得自己對不起他們三個。」一句話道盡對張柏芝母子三人的心疼，也讓不少人相當鼻酸。

謝賢過世留下大筆遺產。（取材自微博）
謝賢過世留下大筆遺產。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 港媒指謝賢生前已完成遺產規畫，傳出將90%資產留給兩名孫子Lucas與Quintus，張柏芝則擁有代管權，兒子謝霆鋒與女兒謝婷婷各分得10%。

  • 報導稱謝賢認為子女已各自有穩定事業與經濟基礎，反而是還未成年的孫子更需要保護與照顧，因此希望把更多資源留給下一代。

  • 謝賢多次公開稱讚張柏芝是盡責母親，也感謝她未阻止謝家探望孫子。他曾說「我覺得自己對不起他們3人」，流露對母子3人的心疼與歉意。

張柏芝 謝霆鋒 香港

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