香港一代巨星謝賢89歲逝 7.20完成火化 謝霆鋒發文「不要哭」

謝賢(左)辭世，謝霆鋒(右)緊急返港送父親最後一程。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 謝賢於89歲辭世，家屬依遺願低調辦後事。

謝賢於89歲辭世，家屬依遺願低調辦後事。 重點二： 謝霆鋒與謝婷婷聯合證實，20日完成火化儀式。

謝霆鋒與謝婷婷聯合證實，20日完成火化儀式。 重點三：謝賢演藝70餘年，晚年仍奪金像獎影帝。

香港 演藝圈一代巨星、人稱「四哥」的謝賢驚傳離世噩耗，享壽89歲。兒子謝霆鋒 與女兒謝婷婷7月20日透過社交平台發表聯合聲明，證實父親已在家人陪伴下安詳離世，平靜走完精采而豐盛的一生。

綜合香港媒體報導，家人遵循謝賢生前低調的遺願，辦理身後事不設公眾致祭，採取「醫院直出」方式，並於7月20日以其本名「謝家鈺」，在粉嶺和合石火葬場完成火化儀式。隨著告別儀式結束，謝賢晚年因行動不便需以輪椅代步，傳言最終於7月16日因患上肺炎不敵病魔離世的具體細節亦隨之曝光。事發當時，正在內地籌備演唱會的謝霆鋒，以及身在加拿大的謝婷婷，接獲消息後皆緊急低調返港，送別父親最後一程。

謝霆鋒稍晚也透過Instagram發布黑底白字聲明，證實父親離世。他沉痛表示：「非常遺憾向大家宣布，我的父親謝賢已經離開我們了。」文中回顧父親一生奉獻影視圈，始終把歡樂帶給觀眾，即使私下曾經歷低潮與壓力，站上鏡頭前依舊保持最專業、最瀟灑的一面。

謝霆鋒也分享父親生前最常掛在嘴邊的一句話：「The show must go on（表演必須繼續下去）。」他表示，這正是謝賢一生堅持的信念，因此希望外界不必過度悲傷送別，「如果大家想起他，不要哭，也不要太難過，他一定會希望大家記住的是他充滿魅力、永遠帶著笑容的樣子。」謝霆鋒最後向外界喊話，希望所有喜愛謝賢的影迷，都能將父親最燦爛、自信的身影永遠留在心中，作為對這位一代影帝最好的懷念。

謝賢原名謝家鈺，1936年出生，幼時隨家人從內地移居香港。因在八兄弟姊妹中排行第四，加上後來在劇集《千王之王》中飾演「羅四海」一角深植人心，「四哥」、「謝老四」成為其專屬尊稱。

自1950年代踏足藝壇以來，謝賢從影首作《樓下閂水喉》即擔任男主角，其後主演70多部黑白粵語片，代表作包括《難兄難弟》、《英雄本色》等，憑藉瀟灑倜儻的形象紅極一時。1960年代，他與其他藝人組成「銀色鼠隊」紅遍港台，並於1967年創辦「謝氏兄弟影片公司」，首次執導電影《窄梯》。

1970年代起，謝賢以自由身接拍多部港台電影，並於1978年獲邀加入無線電視（TVB），陸續演出《蕭十一郎》、《千王之王》、《射鵰英雄傳之鐵血丹心》與《萬水千山總是情》等經典劇集。他最後一部在TVB演出的劇集為《法證先鋒IV》，當時以83歲高齡飾演粵劇班主龍兆天。

謝賢演藝生涯長達70餘年，晚年仍屢創高峰。他於2019年獲頒第38屆香港電影金像獎「終身成就獎」，2022年更憑電影《殺出個黃昏》勇奪第40屆金像獎「最佳男主角」，以85歲高齡成為金像獎史上最年長的影帝得主，同時也是唯一一位獲得「終身成就獎」後再度獲頒最佳男主角的演員。

謝賢近年深居簡出，健康狀況屢受關注，今年4月曾被拍到現身太平山頂，當時雖身形消瘦且需以輪椅代步，但仍保持一貫瀟灑風貌。隨著一代巨星落幕，其傳奇身影與獨特風采將永留影迷心中。