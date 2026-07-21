謝賢一生5段情史 娶甄珍、狄波拉兩度離婚 1原因墨鏡不離身

甄珍(右)和謝賢(左)曾有過一段婚姻。（本報資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 謝賢一生經歷5段情史，與歷任前任分手後仍維持友好關係。

謝賢一生經歷5段情史，與歷任前任分手後仍維持友好關係。 重點二： 他曾娶甄珍與狄波拉，兩段婚姻先後以離婚收場。

他曾娶甄珍與狄波拉，兩段婚姻先後以離婚收場。 重點三：晚年與年輕49歲的Coco相戀十多年，並以墨鏡與瀟灑形象著稱。

謝賢縱橫演藝圈逾半世紀，除了在銀幕上留下無數經典作品，其感情生活同樣豐富，一生經歷過五段感情，而且與每位前任都保持友好關係，至今仍是津津樂道的佳話。

回顧謝賢的情史，其首任圈中對象，是1950年代粵語片時期的著名女星嘉玲，二人當年同屬一間電影公司，在銀幕內外都是公認的「金童玉女」。有指謝賢與嘉玲拍拖長達7年，卻因謝賢正值盛年又生性貪玩，而嘉玲則渴望結婚，最終因步伐不一致而分道揚鑣。

謝賢在1960年代後期，與「七公主」之一的蕭芳芳擦出愛火，但蕭芳芳為人勤奮好學，謝賢卻信奉及時行樂，二人在生活的理念上大相逕庭，為免耽誤蕭芳芳的前程，謝賢選擇主動退出，結束一年多的短暫情緣。

謝賢到1974年不顧外界與女方家人的反對，與當年紅透半邊天的台灣女星甄珍在香港 祕密註冊結婚。其後有傳因著名導演劉家昌介入導致婚變，最終謝賢與甄珍僅維持未到三年的婚姻，以離婚收場。謝賢與甄珍離婚多年，曾在公開場合重逢，二人仍展現出友好的關係。

謝賢與甄珍離婚後翌年追求狄波拉，二人拍拖一年，1979年再婚。狄波拉婚後為謝賢生下謝霆鋒 及謝婷婷，一家四口曾是香港最受矚目的明星家庭。直到1995年謝賢與狄波拉突然宣布離婚，五年後狄波拉改嫁新加坡籍機師。但謝賢與前妻狄波拉及其現任丈夫相處融洽，堪稱娛樂圈中離婚夫妻的典範。

謝賢步入晚年曾譜出一段轟動全城的「爺孫戀」，2005年結識年輕49歲的上海女友Coco，謝賢對Coco寵愛有加，二人形影不離，高調相戀長達十多年。及後傳出謝賢有感自己年事已高，不願耽誤女方的青春而選擇分手，當年還有傳謝賢贈予Coco高達2000萬港元（約255萬美元）分手費。

謝賢一生風流瀟灑，亦貫徹其人生「瀟灑哲學」，昔日曾在節目中爆出金句：「男人可以風流，但不可以下流。」對於男人的魅力，謝賢曾稱取決不在於年齡：「男人最緊要就是瀟灑，英俊同年輕與否都無所謂」。他直言男人一定要瀟灑，所以他走路時腰永遠是直的。至於怎樣可以保持腰板挺直，謝賢亦大方分享他數十年如一日的嚴格自律方法，透露他每日做柔軟體操，每日飲食都有節制，就可以一直保持。

謝賢為電影《殺出個黃昏》脫下長年不離身的招牌墨鏡，他的「素顏」直接攤在螢幕前，展示真面目。謝賢曾經在節目上透露，是因為年輕時有算命師說他眼裡有桃花，為了「斬桃花」才墨鏡不離身，並非患有眼疾。