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世足盃開賽到閉幕 香港酒吧生意雖勝預期仍遜上屆

香港新聞組／香港20日電
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香港酒吧業協會主席錢雋永估計，業界於今屆世界盃整體生意額約3億至4億元，較上屆跌...
香港酒吧業協會主席錢雋永估計，業界於今屆世界盃整體生意額約3億至4億元，較上屆跌近2億元，但仍較預期好，整體人均消費較平日增約三成。圖為香港百年老字號茶樓蓮香樓在世界杯賽事期間，幾乎每天早市皆客滿。中通社

四年一度的世界盃於20日清晨結束，由於本屆大部分賽事於香港酒吧非營運時間比賽，酒吧業界稱，估計期間整體生意額達3億至4億元（港幣，下同，約3830至5100萬美元）雖仍較預期好，但比上屆跌約1億至2億元。

明報報導，業者說，世界盃熱潮過後，暑假仍會有不少學生回流，有信心之後生意穩定。另外，有直播賽事的商場表示，人流及營業額均增逾1成。

據報導，香港酒吧業協會主席錢雋永稱，上屆世界盃業界整體生意額達5億至6億元，估計今屆跌至約3億至4億元。他分析，全港約1100間酒吧中，約3成沒提供賽事直播，有直播數目較上屆少，主因是大部分開賽時間非酒吧營運時間。不過，他認為今屆生意額仍較預期好，當中賽事轉播費由上屆逾3萬元減至今屆約2萬元，形容「至少不用輸」，而隨著賽事進入8強後，酒吧人流漸增，冠軍賽訂座率達8成，整體人均消費較平日增約3成。

報導稱，飲食界議員梁進稱，今屆賽事對業界生意帶動力度不如上屆，主因是開賽時間集中深夜及清晨，相信不少人選擇在家觀賽。他提到，今屆未有太多食肆直播或轉播賽事，料與業界難聘員工返夜更及通宵更有關，亦是導致近年不少食肆放棄晚間及凌晨時段生意原因之一；他認為要提振「夜經濟」，消夜檔必不可少，惟愈來愈少本地勞工願返通宵更，期望港府推特別措施，讓業界聘請外勞返夜更及通宵更，變相提供誘因讓食肆延長營業時間。

報導指出，新地代理租務部助理總經理馮穎欣稱，雖然賽事時差因素較大，但仍有一班中堅球迷熱中於商場觀賽。她提到，商場邀餐飲商戶提供早餐優惠，帶動早市生意有雙位數升幅，又聯同多家商戶推暑期優惠，並聯手多個潮流單位設限定展覽或限定店，例如爆旋陀螺等，人流及營業額均增逾1成，亦較上屆賽事同期增逾兩成。她認為，隨着第二浪暑期主題展覽及活動推廣，有望保持按年人流及營業額升逾1成

精華 FAQ

  • 業界估計今屆世界盃期間，香港酒吧整體生意額約3億至4億元，雖然低於上屆的5億至6億元，但仍較原先預期理想，至少未出現虧損。

  • 主要原因是大部分賽事安排在深夜及清晨，正好避開酒吧營業高峰，令不少球迷選擇在家觀賽，加上直播數目較少，帶動力度自然減弱。

  • 有直播賽事的商場透過餐飲早餐優惠、暑期折扣及限定展覽或限定店吸客，結果人流及營業額均增逾1成，並較上屆同期高逾2成。

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