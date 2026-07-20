香港快運上半年載客量升近1成 新航點陸續增加

香港快運上半年載客量按年升近一成，今年載客量料將錄得雙位數增長。圖為於香港國際機場的登機櫃位。（中新社資料照片）

香港 作為國際航空樞紐，航空業持續復甦，香港快運行政總裁毛潔瓊指出，上半年載客量按年升近一成，今年載客量料將錄得雙位數增長，新開通的無錫航線可望與公司其他長三角航點形成互補聯動，進一步擴大對高增值客源地的覆蓋。

文匯報報導，相較高鐵 及內地其他機場航線，香港的航班在航程時間、預訂彈性及利用香港樞紐轉機等方面具優勢。

香港快運17日開通無錫航點，成為該公司在內地的第六個航點，亦是長三角地區第四個航點。毛潔瓊指出，無錫具旅遊吸引力，同時可與公司現有三個長三角航點構成聯動，加強對高增值客源地的覆蓋。她並指出，無錫本身是物聯網之都，工業及商業都頗具活力，故該航線客源除休閒旅遊外，亦包括探親訪友及商務出行。

她透露，無錫航線預定情況火爆，現時航線採用180座的空中巴士A320客機營運，若市場需求持續強勁，後續將考慮改以236座的A321neo執飛。

香港快運去年全年載客量近800萬人次，她指今年目標是錄得雙位數的載客量增長，上半年載客量按年亦增長近一成。現時香港快運有42架空中巴士A320系列客機，為配合持續開通航線，計畫未來8年將機隊增至60架。