香港加強版「招標妥」下季出台 擬驗樓階段介入評審

港府 持續優化樓宇維修監管制度，包括正由發展局聯同市建局籌備推出加強版「招標妥」服務，讓舊樓業主為大廈招標維修時，更能甄選符合專業水平和誠信的承辦商及顧問公司，防範圍標集團入侵。

綜合文匯報、大公報報導，香港 發展局局長甯漢豪日前在表示，加強版「招標妥」目標今年第四季推出，針對現有「招標妥」的預審名單對承建商的背景審查不完整，甚至有定罪紀錄仍能納入名單中被業主選用。

大埔宏福苑大火揭示舊樓大維修種種問題，港府擬改革「招標妥」服務，制定更嚴謹預審名單，及加入除名機制等。甯漢豪19日補充，正研究市建局由驗樓開始介入評審，降低圍標風險；為按目標時間推出服務，不排除需要時向立法會提出暑假小組加會討論。

甯漢豪指出，加強版「招標妥」與現行制度有三大根本分別。第一，預審名單不再單靠承建商自行申報，而是由警方、廉政公署、勞工處等多個港府部門主動提供定罪、檢控紀錄及警告信等資料。第二，市建局將直接為業主進行招標、評標及甄選工作，再向法團提供建議。第三，設有更嚴格的除名機制，預審名單擬每兩年檢視一次。

對於有傳媒指市建局今年7月更新的承建商預審名單中，約24%公司過去五年有定罪紀錄，甯漢豪澄清，該名單「並非將來加強版招標妥的預審名單」，因為新版服務尚未出台，現有名單仍按舊制度運作。

此外，大埔宏福苑業主立案法團的管理人合安管理有限公司，19日早召開法團特別業主大會，為方便居於不同地區的業主參與，大會分別在大埔、啟德、香港仔及天水圍4個社區中心及會堂同步舉行，合共有575名業主親身或授權出席，佔整體28.98%。

管理人會上匯報，截至本月15日已發出1732張支票給合資格單位業主，退回大維修餘款，涉及金額逾1.1億港元（約1405萬美元），並通過在兩個月內再次召開大會。財政司副司長黃偉綸19日在社交平台發文指，截至16日，港府已與769戶簽署正式買賣協議，占已交回「接受收購建議信件」的約43%，其中已向十多名業主發放款項。多名出席大會的業主表示，已簽署港府收購業權的意向書，期盼所有街坊盡快走出陰霾，展開人生的新一頁。