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香港筲箕灣爆喉萬戶斷水 食肆生意跌5成 水務署緊急派水袋

香港新聞組／香港20日電
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筲箕灣19日清晨開始陸續出現大範圍暫停食水供應，多個屋苑和樓宇至少1萬戶受影響，部分食肆無法營業，嘆生意額下跌逾五成。水務署雖已緊急調派水車到場，大批居民和食肆職員來回排隊搶水，但部分食肆基於衛生考量放棄取水飲用，區內商店及便利店的瓶裝水銷售激增，有店鋪短短一個上午就賣出20箱水。

文匯報報導，筲箕灣19日水務署遂出動逾十輛水車和100個水箱臨時供水，並動員新成立的供水「特供隊」向居民派發水袋和瓶裝水，民政處、區議員和關愛隊眾志成城為受影響居民提供支援。水務署最終於傍晚在筲箕灣道與新城街交界挖開路面，確認地底水管爆裂導致事故並進行搶修，料20日晨6時恢復供水。

水務署署長黃恩諾對事件造成大範圍停水向受影響居民致歉，他到筲箕灣一帶視察後，表示不排除涉事喉管老化所致，但需待人員進一步檢查。他解釋，鑄鐵喉管如老化會「比較脆」，所以署方已有計畫陸續更換全港不同地區的喉管。

據了解，涉事漏水的地底食水管是一條主幹喉管、直徑18吋鑄鐵製造。水務署總工程師連登泰形容今次情況比較複雜，由於滲漏的食水疑經地下雨水渠流走，以致未有水湧出地面，需派出多支測漏隊，確定漏水位置。

今次事件至少1萬戶受影響出現無水或水弱，港府調派13輛水車、100個水箱提供臨時食水，以及動員約100人和安排新成立的供水特供隊派發1000個水袋及1萬支樽裝水予區內居民及商戶。

受停水影響，金華街一度湧現逾百居民排隊。區內食肆生意亦大受影響，部分酒樓和餐廳貼出暫停營業告示，勉強維持營業的亦要夥計來回十數次搬運食水，生意額亦只能維持平日的一半，要提早收鋪。

其中東大街的餐廳負責人張先生表示，晨早7時開鋪時已經無食水，職員在街頭四處奔走張羅食水。他保守估計生意額下跌逾五成。

地區人士、關愛隊等傾巢而出協助居民解困。東區區議會康灣選區議員李清霞表示，早上接獲居民求助後，已即時聯絡東區民政事務處，並與相關部門溝通，關愛隊亦出動協助部分居民取水上樓。

精華 FAQ

  • 事件至少影響1萬戶，導致多個屋苑和樓宇出現無水或水弱情況。水務署其後在筲箕灣道與新城街交界挖開路面，確認是地底食水主幹喉管爆裂所致。

  • 當局調派13輛水車、100個水箱提供臨時食水，並動員約100人及新成立的供水特供隊，向居民派發1,000個水袋和1萬支樽裝水，民政處、區議員和關愛隊亦到場協助。

  • 不少食肆因缺水無法營業，勉強營業的餐廳也要多次搬運食水，生意額普遍跌至平日一半或以下。區內瓶裝水需求急增，有店鋪一個上午就賣出20箱水。

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