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1997回歸後首次 香港立法會全體議員89人抵北京研修1周

香港新聞組／香港20日電
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香港立法會主席李慧瓊19日帶領全體立法會議員，啟程前往北京參加「國家事務研修考察...
香港立法會主席李慧瓊19日帶領全體立法會議員，啟程前往北京參加「國家事務研修考察」。（中新社）

香港立法會全體89名議員19日抵達北京，參加為期一周的「國家事務研修考察」。港媒報導稱，這是香港回歸以來首次由全體立法會議員赴北京參與相關研修活動，行程涵蓋拜訪中央港澳辦等機構、專題講座及實地考察，內容包括5年規畫制定、國家安全、數字中國建設及AI等領域。

據立法會網站消息，立法會主席李慧琼19日在機場表示，19日早立法會議員將分別乘坐兩班飛機前往北京，開始一星期的國家事務研修考察。她稱，這是香港回歸以來，立法會全體議員首次赴北京參加研修考察，具有重要意義。此行希望讓議員親身了解最新國情國策，透過走訪不同機關、企業及實地調研，相信有關第一手資料定會有助議員在立法會審議法例和相關工作。

大公報報導，李慧琼表示，這次行程非常緊湊豐富，議員們將拜訪中央港澳辦等重要機構、參加專題講座，並實地考察新質生產力產業等。

李慧琼強調，親身了解國家最新國情國策，定會有助議員們在立法會審議法例和相關工作，提升大局觀以進一步掌握全局。她同時提到，借鑒國家經驗，讓香港發展得更好，尤其推動北部都會區發展、做好香港首個5年規畫，更積極主動對接大陸的「十五五」規畫，為更好融入並服務國家發展大局奠定基礎。

李慧琼還表示，議員抵達北京後將拜訪中央港澳辦等重要機構，並參與一系列專題講座，了解國家最新發展情況，課題涵蓋國家指導思想、5年規畫制定、國際關係、國家安全、國家法律體系發展等。

她提到，議員亦會實地考察新質生產力產業，包括人工智慧、航天航空、訊息技術應用等領域，同時「我們亦會了解中國共產黨奮鬥歷程」、基層治理、公共服務、歷史文化保育等項目。

李慧琼認為，香港正處於「開創新局面、實現新飛躍」關鍵時期。她稱，此屆立法會上任6個多月來，秉持守正創新、務實為民的精神，盡力履行職責，舉例指早前已就香港首個5年規畫編製專題研究及民意收集報告，亦成立法案委員會，開始審議北部都會區專屬法例，並加開會議審議通過新皇崗口岸條例，有關工作象徵香港在融入及服務國家發展大局的進程中，邁向新的里程碑。 

精華 FAQ

  • 共有89名香港立法會議員參加，並於19日分批乘機抵達北京，展開為期1周的「國家事務研修考察」，屬回歸以來首次全體議員一同赴京。

  • 行程包括拜訪中央港澳辦等機構、參加專題講座及實地考察，內容涵蓋5年規畫制定、國家安全、國際關係、法律體系，以及AI和新質生產力產業。

  • 她表示，親身了解國家最新國情國策有助議員提升大局觀，並在審議法例和推動香港發展時更掌握全局，同時對接「十五五」規畫與北部都會區建設。

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