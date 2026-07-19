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香港推「全民AI」 未來2年辦200場活動 估5萬人次受惠

香港新聞組／香港19日電
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一連八集的「AI大講堂」超過180萬人次觀看；圖為首集中香港人工智能研發院董事局...
一連八集的「AI大講堂」超過180萬人次觀看；圖為首集中香港人工智能研發院董事局主席沈向洋主講「AI是什麼？從科幻到現實的奇妙旅程」。（取材自孫東網誌）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港推「全民AI」普惠計畫，兩年辦逾200場活動。
  • 重點二：科學園、數碼港及生產力局分層協作推廣AI
  • 重點三：政府同時加快AI政務應用，明年擬增至200項。

特區政府創新科技及工業局局長孫東18日發表網誌，詳述特區政府以人工智能（AI）賦能香港高質量發展的全方位策略。他透露，政府已接納香港科學園、數碼港及香港生產力促進局就「全民AI」普惠計畫提交的建議書，三間機構將以分層協作模式，從「基礎普及」、「專業轉化」、「實務提升」三個層面，於今明兩個財政年度舉辦超過200場活動，預計惠及5萬人次。

香港文匯報報導，孫東18日在網誌中強調，AI已經成為提升國力和實現現代化的關鍵要素，國家「十五五」規畫明確提出要「深入推進數字中國建設，提升數智化發展水平」，而特區政府亦已明確將AI列為優勢產業之一，並確立「AI產業化，產業AI化」的發展方針。

據報導，談到香港的AI布局，他表示，InnoHK創新香港研發平台已經累計資助16間與AI及機械人相關的研發實驗室；「產學研1+」計畫在首三輪申請中支持了22個與AI及機械人相關的項目；香港生成式人工智能研發中心已經推出了自主研發的大語言基礎模型，並成功開發多個垂直應用和全港首個生產力級超級智能體；香港工業人工智能及機械人研發中心則專注在工業層面的AI商業應用。

在提升政府管治能力方面，孫東表示，數字政策辦公室已引進業界AI及數據科學專家和市場領先技術，全力加快政府數智化轉型，目標是於今年年中開始陸續推出AI項目，今年內推出涵蓋100個政務環節的AI工具，以及在明年年底前增加至不少於200個。

為全速在社會普及AI，孫東透露，今年會推出「全民AI」普惠計畫，通過多元活動，讓AI科普走進千家萬戶，實現普惠共融，例如推出「AI大講堂」邀請專家向公眾講解相關知識，錄得超過180萬人次觀看。

另一方面，2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議（2026WAIC）AI女性論壇17日舉行。論壇收到神舟23號航天員、載荷專家黎家盈從中國空間站發出的問候--「航天逐夢，AI啟新，世界因科技而精彩。科技，女性從未缺席，我在中國空間站祝賀世界人工智能大會AI女性論壇成功召開。」她鼓勵廣大女性科技從業者搶抓人工智能發展機遇，逐夢報國。

創新科技及工業局局長孫東表示，AI產業是香港未來發展的重要元素。（中新社）
創新科技及工業局局長孫東表示，AI產業是香港未來發展的重要元素。（中新社）

精華 FAQ

  • 計畫旨在把AI知識與應用普及到社會各層面，透過多元活動推動科普、提升認知並促進普惠共融，讓更多市民與業界能掌握AI帶來的機遇。

  • 香港科學園、數碼港及香港生產力促進局將以分層協作模式推行，分別從「基礎普及」、「專業轉化」及「實務提升」三個層面舉辦活動。

  • 數字政策辦公室將加快政府數智化轉型，目標是今年年中起陸續推出AI項目，今年內先涵蓋100個政務環節，並在明年年底前增至不少於200個。

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