香港宏福苑今辦特別業主大會聚焦善後 啟動退還維修餘款程序

圖為災後的大埔宏福苑。（中通社資料照片）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 宏福苑特別業主大會聚焦善後、財務及維修餘款退回。

宏福苑特別業主大會聚焦善後、財務及維修餘款退回。 重點二： 管理人安排四個場地同步開會，並核實業主身分入場。

管理人安排四個場地同步開會，並核實業主身分入場。 重點三：會議將交代合約責任、保險進度及設立實體辦事處。

大埔宏福苑特別業主大會19日舉行，議程涵蓋多項業主高度關注的善後及財務事宜，政府委任的法團管理人合安早前表明，個別業主的個人財產權益，包括是否出售其業權等「不應亦不會在業主大會上處理」。

香港 文匯報報導，據稱有個別業主被慫恿簽授權票給他人，以進入業主大會會場，既可以進行直播，甚或可能製造混亂。有立法會議員認為，管理人要求核實業主身分方可入場參與，是合適且必要做法，以確保大會順利進行。有時事評論員認為舉行業主大會的合安管理公司和執法機構要嚴防有人破壞大會，要拘捕搞事分子，不能姑息。

這次特別業主大會19日早上11時舉行。鑑於災後業主分散居住全港各區，合安為便利他們參與，安排四個場地供業主選擇，其中大埔社區中心為主場館，啟德社區會堂、華貴社區會堂及天暉路社區會堂則透過廣播系統同步進行會議，確保身處不同地點的業主均可參與，每戶只可由業主本人或授權代表出席；出席人士須攜帶有效身分證明文件以供核實。

據報導，這次大會議程包括管理人先匯報與前業主立案法團的交接進度，以及宏志閣最新情況。財務安排方面，管理人將詳細交代屋苑整體及大維修項目的財務狀況，並提請業主議決通過2025年1月1日至12月31日的核數師報告，管理人正式啟動退回大維修工程餘款予全體業主的程序。

會議亦將討論工程保險及屋苑保險的跟進進度，並重點處理宏福苑與工程承建商宏業及工程顧問公司鴻毅之間的合約狀況和後續法律責任問題，並會提出設立實體辦事處的建議，以更有效協助業主處理日常查詢，會上同時會討論及表決是否在兩個月內舉行下一次業主大會。

此外，明報報導宏福苑大火至今8個月，獨立委員會共30場聽證會17日完結，原預計9月向特首李家超提交報告，據悉因資料多，整理討論需時，最新需延至10月下旬提交。有政界中人估計，亦與香港首份「五年規畫」及新一份「施政報告」分別於9月及10月中發表有關，為免搶走社會焦點及關注度，安排報告延至兩者之後才提交。