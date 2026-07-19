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香港機場接連攔截「行李藏毒」 海關短片勸世：莫做「飛機豬」

香港新聞組／香港19日電
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香港海關發布宣傳短片，呼籲學生放暑假勿做「飛機豬」。（取材自香港海關）
香港海關發布宣傳短片，呼籲學生放暑假勿做「飛機豬」。（取材自香港海關）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港海關在機場連續截獲兩宗行李藏毒案。
  • 重點二：共檢獲約22公斤大麻花，市值約410萬元。
  • 重點三：海關警告學生勿信免費旅行招攬，慎防運毒陷阱。

香港海關近日接連在機場攔截多名從曼谷抵港的「飛機豬」，在他們的寄艙行李中搜出價值數百萬港元的大麻花，案件已在九龍城裁判法院提堂。

綜合香港媒體報導，香港海關15、16日一連兩天在香港國際機場偵破兩宗「行李藏毒」的販毒案件，共檢獲約22公斤懷疑大麻花，估計市值共約410萬元，並拘捕3人，最小的只有19歲。

香港海關在18日特別針對剛考完中學文憑試（DSE）正準備放暑假的學生，發布了一支暑期反毒品宣傳短片，警告學生網上出現「免費旅行兼有酬金」的招攬廣告，稱只需幫忙攜帶行李即可成行，實為販毒陷阱，呼籲年輕人「留神莫做飛機豬」，指出天下沒有免費午餐，幫忙帶貨的代價很可能是終身監禁。

海關在短片中直指，根據危險藥物條例」，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判終身監禁及罰款五百萬元。海關強調，帶毒出境或入境均屬販毒行為，刑責極重，絕非「帶個行李咁簡單」。

當局特別提醒剛考完DSE的學生，暑期求職或外遊時務必提高警覺，切勿輕信網上不明來歷的「旅費全包」或「輕鬆賺快錢」資訊，以免為了一次「免費」旅程，而賠上個人前途與自由，斷送一生。

「飛機豬」是香港警務處與海關近年常用的執法術語，指的是「幫販毒集團搭飛機跨國運毒的帶貨馬仔」。販毒集團通常會在網路上以「免費請你去旅行」、「高額報酬幫忙帶行李」等藉口，招攬一些貪圖快錢的年輕人或大專學生，讓他們在不知情或僥倖的心態下成為運毒工具。

精華 FAQ

  • 海關在香港國際機場連續偵破2宗「行李藏毒」案件，涉案人士由曼谷抵港，在寄艙行李中藏有懷疑大麻花，案件已交由法院處理。

  • 兩宗案件合共檢獲約22公斤懷疑大麻花，估計市值約410萬元，並拘捕3人，當中最年輕的只有19歲，反映招攬對象相當年輕。

  • 海關指暑期常有網上「免費旅行兼有酬金」招攬，實為運毒陷阱，呼籲學生切勿貪快錢。帶毒屬販毒，最高可判終身監禁及罰款500萬元。

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