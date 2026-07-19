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5港人自駕遊北海道撞JR受傷 其中1人竟是交通警察

香港新聞組／香港19日電
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北海道一輛載有5名香港遊客的租賃轎車16日被困JR富良野線平交道，被駛至列車撞到...
北海道一輛載有5名香港遊客的租賃轎車16日被困JR富良野線平交道，被駛至列車撞到，車上5人全數受傷送院。（取材自日本電視台畫面）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：5名港人於北海道自駕時闖入JR富良野線平交道遭列車撞擊。
  • 重點二：車上2男3女均受傷送院，幸無生命危險，列車乘員也未受傷。
  • 重點三：其中1名傷者是香港交通警察，正協助日本警方調查事故。

日本北海道近日發生一宗涉及港人自駕遊的交通事故，5名香港人租用駕駛的一輛七人私家車16日闖入JR富良野線路軌，遭駛來的JR列車迎面撞擊，5人皆受傷送院無生命危險。據了解，其中一人是香港交通警察，目前正協助日本當地警方進行交通意外調查。

明報引述日本媒體報導，事發於當地時間16日下午5時許，一輛七人私家車闖越JR富良野線上富良野站與美馬牛站之間的平交道，並停在路軌上，隨後遭迎面駛來的JR列車正面撞擊。七人車身嚴重損毀，平交道欄杆亦被撞毀。

私家車上5名遊客受傷，分別兩男三女，年齡10多歲至50多歲，為一家四口及其朋友，各人送院治療後沒生命危險。JR列車乘客及乘務人員均未受傷，JR富良野線部分路段因此停運逾3個小時，約300人受影響。

據了解，私家車上其中一名傷者為在港駐守東九龍總區交通部的休班警務人員。

香港警方稱，自事故發生後一直與該名人員保持聯絡，他沒有被日本警方拘捕，預計下周完成調查後便可返回香港。警方表示，若該人員於後續程序需協助，會提供一切適切支援。

入境處回覆查詢時確認接獲求助，已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐札幌總領事館了解情況，並已按當事人及其家屬意願提供適切意見及可行協助。

精華 FAQ

  • 5名港人租用一輛七人私家車在北海道自駕，於16日下午駛越JR富良野線上富良野站與美馬牛站之間的平交道後停在路軌上，結果被迎面駛來的JR列車正面撞擊。

  • 車上共有2男3女受傷，年齡介乎10多歲至50多歲，屬一家四口及朋友。5人送院治療後均無生命危險，列車乘客及乘務人員則沒有受傷。

  • 據了解，其中1名傷者是在港駐守東九龍總區交通部的休班警務人員，現正協助日本當地警方調查。香港警方表示會按需要提供支援，入境處亦已接獲求助。

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