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香港紅磡露宿婆婆遭欺凌淋菸灰水 市民報警 社工籲包容弱勢

香港新聞組／香港19日電
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紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。（取材自香港01）
紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，7月15日疑被人淋煙灰水欺凌。（取材自香港01）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：紅磡觀音廟外一名露宿75歲婆婆疑遭人淋菸灰水。
  • 重點二：熱心市民聽到呼救後報警，警員救護員到場但婆婆拒送院。
  • 重點三：街坊指婆婆長期露宿且多次遭欺凌，社工籲社會包容弱勢。

紅磡觀音廟對開一名露宿老婦，疑被人淋菸灰水，熱心市民目擊事件未及制止，聞老婦呼救於是代為報警。惟老婦最終拒絕送院，目擊者在社交平台公開事件，希望有社工可跟進婆婆情況。警方證實，16日凌晨零時24分接獲報案，指發現一名老婦懷疑被人淋水後呼救及懷疑受寒。警員及救護員到場，惟75歲女事主拒絕送院，將案件列作「投訴滋擾」及「發現病人」處理；社工則呼籲市民包容弱勢。

香港01報導，目擊者在社交平台帖文指出，15日晚上約11時許，在紅磡觀音廟附近，突然聽到一聲大叫，目擊一名年輕人以一桶菸灰水「從頭淋在婆婆身上」，其後施襲者逃離現場。

報導指出，帖主表示，事發時正值下雨，露宿婆婆被淋菸灰水後，不斷稱「好冷我就快死啦」，帖主問她需否幫忙，但她僅沒出聲縮成一團，帖主感不放心，於是報警。警員及救護員到場了解後，曾勸喻婆婆送院檢查，但她拒絕接受治療，最後由救護員為她蓋上較厚毛氈保暖。

據報導，從現場照片可見，婆婆事後蜷縮在店舖鐵閘前，身披黑色膠袋保暖，旁邊地上散落大量菸蒂。帖文指，涉事男子身穿白色背心、黑色短褲及運動鞋。帖主嚴斥施襲者作為，指「可以不幫助弱小，但你不應該去欺凌露宿者」。

報導說，有街坊透露，人稱「阿嬌」的婆婆已露宿街頭多年，過去已多次被淋潑「肥皂水，一次淋可樂和啤酒」，更被擲雞蛋。婆婆近月健康急速惡化，不僅疑因眼疾失明，更因長期蜷縮坐臥導致無法站立，甚至多次摸索至馬路，險象環生。附近街坊指，她現時已大小便失禁，生活無法自理，惟一直拒絕入院及接受安置，令街坊照顧壓力與日俱增。

精華 FAQ

  • 據報一名露宿老婦在紅磡觀音廟對開，疑被年輕人以一桶菸灰水淋身後呼救，熱心市民目擊後代為報警。警方與救護員到場，但女事主最終拒絕送院。

  • 警方表示於16日凌晨零時24分接報，指有老婦疑被淋水後呼救及懷疑受寒。警員及救護員到場了解，因75歲女事主拒絕送院，案件暫列作「投訴滋擾」及「發現病人」處理。

  • 街坊稱婆婆長年露宿，過去曾多次被淋肥皂水、可樂和啤酒，甚至被擲雞蛋；她近月健康惡化、疑失明及失禁，仍拒絕入院安置。社工則呼籲市民包容弱勢，避免再傷害她。

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