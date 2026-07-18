我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬英九家人聲請輔助宣告 醫揭失智14項可改變危險因子

美再辦世界盃？川普想甩開加墨與中國合辦 放眼2038年

香港獨立書店被捕5人獲准保釋候查 港府拒設禁書名單

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港「留下書舍」的店員17日上午從香港長沙灣警署獲釋離開。（美聯社）
香港「留下書舍」的店員17日上午從香港長沙灣警署獲釋離開。（美聯社）

香港國安處15日針對書店發動搜查，於「留下書舍」及「田園書屋」拘捕3女2男，5人在17日獲准保釋候查。香港保安局局長鄧炳強指，「沒打開看過」並非藉口，並拒絕設禁書名單，稱政府是針對書的內容，而非書名。

據港媒「明報」，留下書舍店長兼資深傳媒人岑蘊華17日早上離開北角警署時稱「先關心同事情況」，舉起拇指離開。被捕時身穿「我是書店店員」上衣的女店員，步出長沙灣警署時換上另一件衣服，在親友陪同下離開。

香港電台網站18日報導，鄧炳強在電台節目指出，法律規定，通過刊物等物品煽動對特區政府或司法機構的不信任，或挑撥憎恨即屬違法。

他還說，賣書的人有責任確保出售的書不違法，書店老闆不可能不知道書本的內容就售賣，並指「沒打開看過」並非是藉口；對於買書回港的人，入境時才被發現「書籍有問題」，鄧炳強表示，有足夠證據才會拘捕和檢控。至於最嚴重後果是否會沒收書籍，他則稱每宗案件情況不同。

此前，此前被問及獨立書商人手少，未必能逐一審查，當局會否考慮推出「禁書」名單，鄧炳強16日則表示，拒絕設名單，重申政府是針對書的內容，涉及煽動憎恨政府，而非書名。

除了「留下書舍」、「田園書屋」，香港國安處3月曾搜查「一拳書館」，店主龐一鳴及3名店員涉違「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」被捕，據悉涉案書籍為《黎智英傳》；「獵人書店」負責人黃文萱及一名男子上月被捕，被指涉嫌出售及展示具煽動意圖的刊物和物品，並曾收取外國政治組織多筆資助。

精華 FAQ

  • 國安處15日搜查「留下書舍」及「田園書屋」，拘捕3女2男共5人；相關人士在17日已獲准保釋候查，事件引發外界關注。

  • 鄧炳強表示，賣書的人有責任確保出售的書不違法，不能以「沒打開看過」作為藉口；政府執法時也會看書的內容是否涉及煽動，而非只看書名。

  • 港府認為不應以書名預先列出禁書，因為真正決定是否違法的是內容本身；當局稱會針對刊物是否煽動對政府或司法不信任、挑撥憎恨來執法。

香港 港府

上一則

中國平價AI大突破 引發價格戰 震撼美晶片股

延伸閱讀

香港2獨立書店被查、拘捕5人 保安局局長：無禁書名單

香港2獨立書店被查、拘捕5人 保安局局長：無禁書名單
被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋
港警突襲2獨立書店 5人涉販售煽動刊物被捕

港警突襲2獨立書店 5人涉販售煽動刊物被捕
紅線難捉摸…港1周內2獨立書店宣布停業 「很難捱下去了」

紅線難捉摸…港1周內2獨立書店宣布停業 「很難捱下去了」

熱門新聞

中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28
唐某家中的床。（取材自瀟湘晨報圖／受訪者供圖）

川女與相親對象一夜三次後告他性侵 男喊冤：她還買了避孕藥

2026-07-13 09:30

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋