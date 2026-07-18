香港獨立書店被捕5人獲准保釋候查 港府拒設禁書名單

香港「留下書舍」的店員17日上午從香港長沙灣警署獲釋離開。（美聯社）

香港 國安處15日針對書店發動搜查，於「留下書舍」及「田園書屋」拘捕3女2男，5人在17日獲准保釋候查。香港保安局局長鄧炳強指，「沒打開看過」並非藉口，並拒絕設禁書名單，稱政府是針對書的內容，而非書名。

據港媒「明報」，留下書舍店長兼資深傳媒人岑蘊華17日早上離開北角警署時稱「先關心同事情況」，舉起拇指離開。被捕時身穿「我是書店店員」上衣的女店員，步出長沙灣警署時換上另一件衣服，在親友陪同下離開。

香港電台網站18日報導，鄧炳強在電台節目指出，法律規定，通過刊物等物品煽動對特區政府或司法機構的不信任，或挑撥憎恨即屬違法。

他還說，賣書的人有責任確保出售的書不違法，書店老闆不可能不知道書本的內容就售賣，並指「沒打開看過」並非是藉口；對於買書回港的人，入境時才被發現「書籍有問題」，鄧炳強表示，有足夠證據才會拘捕和檢控。至於最嚴重後果是否會沒收書籍，他則稱每宗案件情況不同。

此前，此前被問及獨立書商人手少，未必能逐一審查，當局會否考慮推出「禁書」名單，鄧炳強16日則表示，拒絕設名單，重申政府是針對書的內容，涉及煽動憎恨政府，而非書名。

除了「留下書舍」、「田園書屋」，香港國安處3月曾搜查「一拳書館」，店主龐一鳴及3名店員涉違「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」被捕，據悉涉案書籍為《黎智英傳》；「獵人書店」負責人黃文萱及一名男子上月被捕，被指涉嫌出售及展示具煽動意圖的刊物和物品，並曾收取外國政治組織多筆資助。