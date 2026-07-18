首屆世界華語文學獎落戶香港 總獎金51萬美元 明年1月揭曉名次

首屆世界華語文學大會暨世界華語文學獎作品徵集7月17日啟動，分為5個組別，總共頒授最多10個獎項，總獎金高達400萬港元。(取材自世界華語文學大會主辦單位)

首屆世界華語文學大會暨世界華語文學獎，17日下午在香港 會展中心舉行新聞發布會。大會希望運用「文旅思維、跨界理念」，通過舉辦世界華語文學獎、文學論壇、文化散步等方式吸引不同界別和階層的民眾參與其中，打造具世界影響力的文化嘉年華。首屆世界華語文學獎設長篇小說、中篇小說、短篇小說及詩歌、散文共五個組別，共頒授最多10個獎項，總獎金高達400萬港元（約51萬美元），作品徵集7月17日啟動。

大公報報導，「世界華語文學大會」由世界華語文學基金會與中華文學基金會聯合主辦，香港特區文創產業發展處資助。香港特區行政長官李家超為本次活動題辭「文才丕展 華采煥彰」，香港特區政府署理文化體育及旅遊局局長劉震、中央政府駐港聯絡辦宣文部部長郭永紅、全國人大代表馬逢國、中華文學基金會理事長施戰軍、著名作家劉震雲、香港城市大學中國文化中心創始主任鄭培凱、廣東省作家協會主席謝有順、紫荊文化集團副總經理丁偉以及世界華語文學基金會主席傅偉中出席主禮。會上公布了參評作品徵集範圍、評選機制、獎項設置及推薦參評作品流程等詳情，標誌著這一全球華語文學盛事正式啟動。

劉震致辭表示，首屆世界華語文學大會暨世界華語文學獎落戶香港，彰顯了香港作為中外文化藝術交流中心的獨特地位。首屆大會定於2027年2月28日舉行，為全球華語文學提供創作和交流平台，屆時，大會將邀請世界各地對華語文學有真知灼見的專家學者聚首一堂，「當天會頒發首屆世界華語文學獎，嘉獎具有國際視野的優秀文學作品，彰顯華語文學的多元化和創新性。」他強調，香港將發揮內聯外通優勢，做好「主人家」角色，呼籲各地機構踴躍推薦作品參選。

施戰軍在致辭中表示，香港長期以來都是華語文學創作與傳播的重要樞紐，期待未來能以世界華語文學大會和世界華語文學獎為契機，吸引全球華語創作力量，讓華語文學從分散呈現走向整體構建。

傅偉中在致辭中表示，香港在中西文明交融中形成了獨特的文學氣象，未來必將發展為全球華語文學對話交融的最佳平台。

「世界華語文學獎」旨在發揮香港聯通全球華人的區位優勢，秉承香港深厚文學底蘊，締造華語文學盛事。獎項每四年評選一屆，為全球華語文學創設競逐和交流平台。首屆參評作品徵集即日開始，評獎結果將於2027年1月公布，並將於2027年2月底在首屆「世界華語文學大會」上舉行頒獎盛典。具體參與詳情可瀏覽官方網站：世界華語文學獎https：//world-chinese-literary-awards.festival.hk。