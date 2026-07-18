媒體人朱翁 個人數千張照片、1萬條菲林…重現香港消失郊野

香港知名主持人朱維德一生透過攝影、文字及行山筆記記錄香港郊野與歷史文化。（視頻截圖）

人稱「朱翁」的香港 資深藝員、旅遊家及香港歷史文化研究者朱維德日前離世，終年94歲（部分報導以虛歲95歲表述）。他一生透過攝影、文字及行山筆記記錄香港郊野與歷史文化，晚年更將數千張照片、約1萬條菲林（底片Film）、200本行山筆記及軍用地圖交由研究者鄺志康整理保存，讓珍貴的香港地方史資料得以傳承。

香港知名主持人朱維德7月7日安詳離世，享壽94歲，他也是無線電視（TVB）開台首批員工之一，見證香港電視業半世紀變遷。（取材自「朱翁同行」官方臉書）

明報報導，朱維德縱橫娛樂圈與行山界逾半世紀，自1960年代起以鏡頭、文字記錄香港郊野面貌。晚年他與鑽研佛學歷史的研究者鄺志康見面，促成了一段關於香港郊野文化歷史的傳承。

鄺志康於2021年在佛教網站工作並研究香港佛教歷史時，發現朱維德在2017年出版的《朱翁同遊 香港原貌》書中，收錄了許多大嶼山寺院的舊照片，極具研究價值。經出版社編輯安排，鄺志康與朱維德夫婦在荃灣茶敘。當時朱維德得悉對方認真閱讀自己的著作後十分高興，並逐頁解說目錄編排、每張相片的拍攝背景及當年的行山見聞。2022年因新冠疫情 嚴峻，兩人的訪問改以電話聯繫。

香港資深藝員、旅遊家及歷史文化研究者朱維德日前離世，曾說主持旅遊節目才是最真實的自己。（取材自「朱翁同行」官方臉書）

1931年出生於廣州的朱維德自小熱愛行山，來港後曾任職長洲官立學校及渣華道官立小學教師。在1960年代初的行山紀錄中，他常帶領學生結伴同行，例如前往鳳凰山觀賞日出，或到獅子山尋找現已倒塌的「傻人塔」，筆記中並記錄了學生的反應與旅程趣事。

朱維德其後將其行山收藏轉交鄺志康處理。這批物件包括數千張照片、約1萬條菲林、約200本行山筆記，以及24張寫有附註的軍用地圖「GSGS 3868」，共同構成了一套有系統的個人地誌。紀錄顯示，朱維德每次行山後，都會以筆記簿標明日期、同行者、出發與抵達時間、途經地點及到達特定山頭的時刻。他亦親自在暗房沖洗「底片印樣」（contact sheet），將選用的照片貼在筆記上並編號，以便日後配對菲林底片。部分紀錄更配合地圖標示地形、路線、地名或海岸線的變化。

自1960年購買Leica相機起至1971年左右，當時仍在任教、尚未為報刊撰寫專欄或主持電視節目的朱維德，一共記錄了約257次行山活動，維持了10年的認真記錄。他在第一次做行山紀錄時，就曾嘗試連續拍攝四格菲林拼接全景相片。

在旅遊事業方面，朱維德於1971年創辦「玉泉水陸旅行團」，後創辦旅行社「見聞會社」，將空中交通加入行程，例如安排直升機前往獅子山，帶領團友從不同角度觀看山野與海岸，並在行程中加入船艇等多種交通工具。

2022年中，朱維德因跌倒後身體轉差而入住護老院。朱氏夫婦隨後決定將菲林、行山筆記、軍用地圖等資料轉交鄺志康處理。鄺志康花費數千港元購買掃描器，自行將相片逐張掃描，並將影像、筆記、菲林編號與地圖重新對照。

經整理校核，包含朱維德珍藏照片的著作《消失了的……：朱翁香江風物紀行》已於去年出版，書中由鄺志康重新查證資料並補充歷史背景。此外，朱維德過去透過研讀《新安縣志》的記載，成功考證並找出清朝政府在佛頭洲設立稅關的遺址，為香港保存了文化歷史。