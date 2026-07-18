美國終止對香港緊急狀態 這些人仍遭制裁 港府盼恢復正常經貿

美國終止「涉港國家緊急狀態」命令，港府對此表示希望加強正常經貿往來；圖為慶祝香港回歸祖國29周年，港深水埗天橋掛滿中華人民共和國國旗和香港特區區旗。 (中通社)

美國政府對涉港政策與制裁機制做出重大技術性調整。美國財政部於17日宣布，前總統川普於2020年7月首屆任期內，因應中方實施《港區國安法 》而簽署、旨在中止或取消美國對港特殊待遇的涉港「國家緊急狀態」行政命令，已於14日到期，美方決定不再延續，有關行政命令正式到期終止，北京稱此舉有助改善中美關係。

綜合明報、文匯報及中央社報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）隨後宣布，基於該行政命令而被制裁的人士，將從現有的制裁名單中移除。美國財政部發言人對此解釋，由於對港的國家緊急狀態與《2020香港 自治法案》內容明顯重疊，本次決定不續期，主要旨在簡化制裁程序。美方強調，《2019香港人權與民主法案》及《2020香港自治法案》目前依然生效，原本按行政命令受制裁的人士將轉而納入另一份制裁清單，因此大部分制裁實質上仍然生效。

根據美方公布的更新制裁名單，目前仍有39名中港官員名列其中。近年美國財政部先後制裁至少48名中港官員，凍結其在美資產，更新名單顯示，前特首林鄭月娥、港澳辦主任夏寶龍，以及現任特首李家超（時為政務司長）等人仍在制裁名單內。此外，今年1月因前列腺癌指數上升而辭職的時任政制及內地事務局長曾國衞，也依然名列新制裁名單中。

與此同時，本次調整共有9名中港官員被美方從制裁名單中剔除。被剔除的人士包括去年3月遭受制裁的現任律政司長林定國、駐港國家安全公署署長董經緯、國安委員會秘書長區志光、警務處助理處長（國安）王忠巡、警務處前處長蕭澤頤、前處長盧偉聰、監管處長趙詠蘭（時任警務處助理處長），以及中聯辦前副主任仇鴻與楊建平。

針對美方政策的調整，中國商務部發言人回應傳媒表示，在中美馬德里經貿磋商期間，美方曾就涉港、投資等問題向中方作出承諾，美方亦向中方確認該涉港行政命令將會終止。中國商務部發言人形容，美方終止行政命令是「履行雙方經貿磋商共識的重要一步」，中方對此表示讚賞。

香港特區政府發言人則於17日晚發稿回應，指出美國不再延續涉港國家緊急狀態，是美方履行中美經貿磋商共識的重要一步，維護香港繁榮穩定符合中美共同利益，也符合國際社會的普遍期待，希望美方尊重中國主權和香港特區法治，恢復並加強與香港特區的正常經貿往來。

香港政界對此亦發表不同看法。行政會議成員葉劉淑儀表示，川普當年因應《港區國安法》簽署行政命令屬於「夾硬來」，現在終止是「好消息」，顯示華府可能恢復對這個金融樞紐的優惠貿易待遇。不過她指出，這次調整本質上仍屬「技術性變更」，因為美國目前依然保有其他法律工具來制裁香港。另一方面，目前仍列在制裁名單上的前全國人大常委譚耀宗則認為，相關制裁本身完全「無理由」，本來就應該取消。