香港2獨立書店被查、拘捕5人 保安局局長：無禁書名單

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港國安處搜查旺角兩家獨立書店並拘捕5人。

香港國安處搜查旺角兩家獨立書店並拘捕5人。 重點二： 警方指涉展示及出售具煽動意圖的刊物和物品。

警方指涉展示及出售具煽動意圖的刊物和物品。 重點三：鄧炳強稱依法辦事，政府沒有「禁書名單」

香港 獨立書店再傳出被查的消息。國安處15日搜查旺角「留下書舍」、「田園書屋」，拘捕5人涉嫌於店內展示具煽動意圖的物品，以及出售具煽動意圖的刊物。保安局局長鄧炳強16日證實，警方依照「維護國家安全條例」搜查兩家獨立書店，但強調是依據書店所售書籍內容採取行動，當局沒有「禁書名單」。

香港01報導，鄧炳強出席內委會後回應事件時表示，兩間書店涉嫌違反國安條例，在書店展示、或者出售一些內容涉煽動他人、引起對香港特區政府或者司法機構，甚或執法機關的憎恨。他強調法例清楚說明何謂煽動意圖，「只要犯法、有證據，我們就抓人。證據充足，我們就起訴。」

被問及獨立書商人手少，未必能逐一審查，當局會否考慮推出「禁書」名單，鄧炳強拒絕設名單，重申政府是針對書的內容，涉及煽動憎恨政府，而非書名。

鄧炳強又指，作為賣書商有責任確保所賣的書籍，不會危害國家安全，舉例食店亦要確保食物安全，「總不會讓人吃到肚子痛、不會是毒藥、不會是違法的吧」、「只要你的內容是在煽動別人去憎恨政府、憎恨我們的司法機構，這樣就會違法。重點不是書名啊！總不可能說你有一本犯法的書，只要把書名改了一個字，就變成合法了吧。」

另據文匯報報導，一連七日的香港書展16日迎來第二日。由於文憑試放榜誕生了歷屆最多狀元，不少家長紛紛湧入書展掃貨，與學習有關的書籍和練習的需求大幅上升。

香港書展開幕日也是文憑試放榜，本屆出現歷來最多的24位狀元。香港教育圖書有限公司大中華區銷售及市場總監林銀平表示，公司今年首發收錄2026年最新試題的DSE模擬試卷，反應熱烈，購買相關書籍和練習的需求大幅上升。

商務印書館(香港)有限公司董事及副總經理吳小燕亦指，文憑試相關讀物向來是書展熱賣品，當中以中英文科文憑試作文練習需求極高。另因應香港首位太空人黎家盈帶來的航天熱潮，STEM、理科類書籍近期亦廣受市民喜愛。

香港特區政府財政司司長陳茂波16日與一班初中同學參觀多個攤位，他向學生介紹輯錄了習近平主席談治國理政的著作，及向同學送上有關人工智能發展及人機協作的書籍，鼓勵他們積極學習，日後為國家發展作積極貢獻。