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被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

記者黃國樑／即時報導
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香港「留下書舍」的女店員17日上午從香港長沙灣警署獲釋離開。（美聯社）
香港「留下書舍」的女店員17日上午從香港長沙灣警署獲釋離開。（美聯社）

香港獨立媒體「法庭線」的臉書及Threads帳號，留下書舍3人被指煽動被捕被扣查兩日後獲准保釋，離開了長沙灣警署。而另一家被扣押的田園書屋的店主，亦已離開紅磡警署。

由一群香港前法庭記者創立的「法庭線」在其臉書上報導稱，周二（14 日）宣布將於 8 月 30 日結業的獨立書店「留下書舍」，事隔一日遭警方國安處上門搜查，店主及店員共3人同日被捕，被扣查兩日後，周五（17 日）早上約10時半先後獲准保釋離開。

消息稱，其中當日在書店被捕的女店員，約 10 時半步出長沙灣警署，在親友陪同下離開。她沒再穿著「我是書店店員」衣服，換上一件灰色長袖、印有鬆馳熊圖案的衛衣，未有回應記者提問。兩名店主包括資深傳媒人岑蘊華，亦於相若時間離開北角及紅磡警署。

香港警方國安處周三（15 日）中午到留下書舍搜查，逗留4個多小時後帶走多箱物品，當場拘捕一名身穿印有「我是書店店員」字樣上衣的女店員。據其他傳媒報導，另一間書店田園書屋，同日亦有店員被帶走。

報導稱，香港政府周三晚上發稿指，國安處接獲海關轉介，指在一批由境外寄到香港的貨物中，發現具煽動意圖的書籍。國安處調查後，周三於旺角搜查兩間店鋪，拘捕2男3女，涉嫌違反23條下的「出於煽動意圖作出具煽動意圖的作為」罪，指他們涉嫌在店內展示及出售具煽動意圖物品。

精華 FAQ

  • 據報，留下書舍3名被捕人士在被扣查 2 日後，於周五（17 日）早上約 10 時半先後獲准保釋離開，包括岑蘊華及當日在店內被捕的女店員。

  • 政府指，國安處接獲海關轉介後調查，發現一批由境外寄港貨物內有具煽動意圖書籍，遂搜查兩間書店，並以涉嫌在店內展示及出售具煽動意圖物品拘捕多人。

  • 另一間被牽連的田園書屋，同日亦有店員被帶走調查；報導稱其店主其後已離開紅磡警署，顯示同案多名涉案人士陸續獲准保釋。

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