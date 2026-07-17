香港賽馬旺旅遊 全季總投注額182億美元、吸引40萬旅客人次

港府提出要將大灣區打造為國際馬產業樞紐。圖為7月15日，香港賽馬會於跑馬地馬場舉行「煞科夜」，吸引大批馬迷及市民到場觀賽。（中通社）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港賽馬會全季投注額達1433.1億元，按年上升3.2%

香港賽馬會全季投注額達1433.1億元，按年上升3.2% 重點二： 本季共有40.1萬旅客人次入場，賽馬旅遊持續升溫。

本季共有40.1萬旅客人次入場，賽馬旅遊持續升溫。 重點三：匯合彩池與越洋轉播帶動增長，馬會擬擴展大灣區布局。

跑馬地馬場前晚完成煞科戰9場賽事過後，2025/2026年度馬季亦圓滿結束。香港 賽馬會16日公布總結全季投注額共錄得1433.1億元(約182.7億美元)，時間範圍為2025年9月至2026年7月中旬，較上個馬季上升3.2%。而入場觀賽的旅客亦逐年增加，沙田及跑馬地兩個馬場本賽季共有5個賽日吸引逾萬名旅客入場，全季合共錄得40.1萬旅客人次，較上兩個馬季分別增長1倍及逾3倍。

文匯報報導，2025/2026年度馬季共舉行88個賽事日，合共舉行865場本地賽事及492場越洋轉播賽事。馬會指出，賽馬投注總額增長主要由參賽馬匹數目增加，以及馬會透過匯合彩池、越洋轉播及全球匯合彩池推行的全球化策略持續取得成果所帶動。

其中，香港賽事的匯合彩池投注額達到破紀錄的344億元，按年上升8.3%，現時已有26個賽馬地區合共逾60個夥伴參與香港賽事的匯合彩池。今年2月舉行的農曆新年賽馬日的投注表現尤其出色，當中匯合彩池投注額增至5.23億元，刷新單一賽日紀錄，並連續兩年超越5億港元。

在越洋轉播賽事方面，總投注額(包括全球匯合彩池)按年升23.5%至162億元。越洋轉播的規模將於來季進一步擴大，越洋轉播賽事日將增至70天，越洋轉播賽事亦會增至55場。

馬會將於今年10月31日在從化馬場舉行世界級純種馬賽事，進一步推動馬會落實對《全國馬產業發展規劃》的支持，以實踐在內地發展優質馬產業，從化馬場未來還會突破傳統，舉行「團隊競速賽馬賽事」。

馬會行政總裁應家柏表示，賽馬旅遊已成為運動旅遊的核心驅動力，也是香港旅遊發展的一個重要支柱。隨著廣州從化馬場將於下季舉辦世界級賽馬賽事，「兩地三馬場」的布局將把馬場作為世界級體育及娛樂樞紐的概念，由香港拓展至整個大灣區，從而鞏固香港作為亞洲盛事之都的地位。

另據本報系聯合報報導，香港政府今年要制定首份五年規畫，目前正在為期兩個月的諮詢期中。港府已收到約570份意見書，在「馬照跑」成為政治承諾的香港，賽馬會向香港政府提出相當正式的「第一個五年規劃建議書」，提出要將大灣區打造為國際馬產業樞紐。

香港賽馬會說，在圍繞馬匹運動及產業樞紐、體育經濟、公益慈善三大主題，提出多項建議。在馬產業方面，馬會建議發揮從化馬場及香港兩個馬場的協同效應，建設大灣區成為領先的國際馬產業樞紐，並推廣香港在馬匹生物安全及無疫區管理方面的經驗至內地其他地區。