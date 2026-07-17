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眾星悼施南生 林青霞：金庸說她是唯一對丈夫無比迷戀的妻子

香港新聞組／香港17日電
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香港資深電影人施南生7月13日晚在養和醫院離世，享壽75歲，消息曝光後，演藝圈人...
香港資深電影人施南生7月13日晚在養和醫院離世，享壽75歲，消息曝光後，演藝圈人士紛紛發聲哀悼。(中通社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：施南生7月13日逝世，享壽75歲，演藝圈紛紛發文悼念。
  • 重點二：林青霞憶金庸評她深情專一，與徐克情感糾葛仍動人。
  • 重點三：她生前已妥善安排遺囑，遺產將用於慈善與扶植新銳。

香港資深電影製作人施南生於7月13日逝世，享壽75歲。消息曝光後，演藝圈人士紛紛發聲哀悼，成龍尊稱其為「大阿姐」，林青霞亦撰寫長文悼念，甄子丹、舒淇、李冰冰等人也陸續表達不捨。施南生與導演徐克曾是影壇著名的黃金搭檔，兩人共同開創香港電影的黃金時代。2014年離婚後仍保持良好關係。施南生住院期間，徐克在旁陪伴她走完最後一程。

綜合港媒報導，施南生與作家金庸關係深厚，金庸生前對她評價極高。金庸認為施南生在外表上顯得堅強且精明能幹，但在面對摯愛時，卻是一位極其深情的女性。施南生私下暱稱徐克為「老爺」，對其照顧得無微不至。

作家林青霞也曾提到，金庸曾評價施南生是唯一對丈夫無比迷戀的妻子，形容她是百分之百的深情女子，將自己完全奉獻給心目中的才子。她崇拜他、保護他，如同服侍「老爺」般照顧他，而她最高興的事情就是看到徐克高興。

然而，徐克的才華也吸引了不少追求者。他曾與女星葉蒨文傳出緋聞，這一度導致施南生提出分手。不過，兩人最終克服重重困難，於1996年在美國註冊結婚，遺憾的是，這段婚姻終究未能相伴到老。

林青霞曾回憶，施南生曾坦言，如果有其他女性能夠為徐克帶來創作靈感，她會為他感到高興；但當這樣的情況真實發生時，施南生的內心依舊難免感到受傷。當時林青霞安慰她，而施南生唯一聽進去的話，就是將徐克視為「家人」。此後，施南生收起眼淚，在事業上繼續與徐克合作，並在生活上持續關照他。

報導指出，施南生最後一次公開露面為今年5月出席友人告別式，當時她身形消瘦、需拄拐杖並攜帶製氧機；7月初她病情加重住院，多位好友前往探視，導演徐克亦隨後趕往醫院照料並陪伴至最後。

在施南生過世後，其擁有逾40年閨密情誼的林青霞貼出兩人黑白合照，痛心寫下「不捨還是得放手」，並表示生命中能擁有施南生與徐克是其一生的「終身成就」。劉嘉玲亦代表梁朝偉曬出合影，感謝施南生傳授為人處世的智慧，讚其為兩人心中無比敬重的女性代表。

報導說，由於施南生無直系子女，其遺產與身後事規畫引發關注。據業界消息指出，她早已完成遺囑公證，妥善規畫名下房產、股權、存款及收藏。其部分財產將用於兒童慈善，部分工作室股權用於支持新銳導演，其餘古董字畫則分贈多年摯友。此外，施南生生前已簽署器官捐贈同意書，並希望身後能為醫學研究提供幫助，其骨灰處理亦主張簡約，不追求形式與排場。

精華 FAQ

  • 消息傳出後，成龍以「大阿姐」稱呼她，林青霞撰長文悼念，甄子丹、舒淇、李冰冰等人也陸續表達不捨，顯示她在影壇人脈深厚、備受敬重。

  • 林青霞提到，金庸認為施南生外表堅強精明，面對摯愛卻極其深情，甚至說她是唯一對丈夫無比迷戀的妻子，願意全心奉獻並把徐克視為家人照顧。

  • 據報導，她早已完成遺囑公證，將房產、股權、存款與收藏妥善分配，部分財產用於兒童慈善，部分股權支持新銳導演，也簽署器官捐贈同意書。

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