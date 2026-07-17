香港藝界「御用工人」梁愛87歲癌逝 愛姐4月露面剩31公斤

有香港演藝界「御用工人」之稱的資深演員梁愛（愛姐）因胰臟癌，7月8日於內地一家老人院安詳辭世，享壽87歲。（取材自TVB臉書）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港資深演員梁愛於7月8日在深圳養老院因胰臟癌病逝，享壽87歲。

香港資深演員梁愛於7月8日在深圳養老院因胰臟癌病逝，享壽87歲。 重點二： 她因長年飾演工人、家傭與管家角色，被觀眾稱為「御用工人」。

她因長年飾演工人、家傭與管家角色，被觀眾稱為「御用工人」。 重點三：晚年她拒絕化療，4月露面時已瘦至不足70磅，並坦然面對生死。

香港 資深演員、在影視圈有「御用工人」之稱的TVB金牌綠葉配角梁愛，於7月8日在深圳一家養老院因胰臟癌病逝，享壽87歲。其好友、資深傳媒人楊紹鴻於7月16日在社群平台證實此消息，並透露梁愛的家人已為其辦妥後事。

綜合港媒報導，梁愛一生參演過無數經典港劇，是香港影視黃金時代的代表性綠葉演員。她於19歲應徵臨時演員入行，從影半個世紀，因擅長詮釋市井工人、家傭與管家等基層角色，表演風格真實且貼近生活，而被觀眾稱為「御用工人」。

在其眾多代表作中，以1989年首播TVB劇集「他來自江湖」中的工人「愛姐」最為觀眾所熟知。她在劇中與周星馳 飾演的角色有許多對手戲，包括經典的掌摑鏡頭及揭發偷拿鮑魚等情節。梁愛生前受訪時曾提到，周星馳在拍攝時對演出有許多想法，她身為專業演員，只要能配合的都會盡力完成。此外，她也曾參演「狂潮」、「網中人」等劇，見證了周潤發、鄭裕玲、汪明荃等演員的成長，並透露晚年仍與周潤發保持聯絡，對方曾親自開車接送她出席其他演員的生日會。

在現實生活中，梁愛的個人經歷相當坎坷。她出生於中國，自幼因家境貧困遭親生父母遺棄，隨後被送往香港的富裕家庭當養女。後因養父母家道中落且對其不友善，她在12歲時決定離家出走，曾擔任搪瓷廠工人、大排檔侍應及住家工人。

1960年代，梁愛與導演左几結婚。後因時局動盪，丈夫投資的影片無法賣出，導致家庭經濟陷入困境。她為了供兒子前往英國留學，選擇一邊在工廠兼職包裝工作，一邊在電視台拍攝電視劇，甚至為了增加收入而主動爭取減少台詞以多拍幾組戲。

梁愛其後隨家人移民加拿大，但丈夫左几於1997年在加拿大病逝時，她因在馬來西亞拍戲而未能見到最後一面。丈夫過世後，梁愛獨自回港生活，卻在一次跌倒受傷住院後，回港照顧她的兒子因隱性心臟病在家中猝死，終年55歲，令她晚年飽受喪夫與喪子之痛。

報導指出，去年，梁愛確診患上被稱為「癌中之王」的胰臟癌，體內有如雞蛋般大小的腫瘤。由於年事已高且身體狀況不佳，她拒絕接受化療等療程，選擇與癌症共存。她對生死態度坦然，曾表示生老病死是自然循環，活到87歲已相當滿足。因心臟問題曾三度暈倒入院的她，也已預先簽署「不急救同意書」，並表示希望在離世後捐出遺體作為醫學教學之用。

今年4月，楊紹鴻曾前往深圳的安老院探望梁愛。當時的她滿頭白髮、身形消瘦，體重已不足70磅（約31.7公斤），需依靠輪椅代步，但仍能與好友交談。楊紹鴻於7月16日分享當時的合照，向梁愛作最後的告別。