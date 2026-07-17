香港上半年2671萬人次造訪 內地旅客比率直逼77%

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港上半年訪港旅客達2671萬人次，按年增加13%

香港上半年訪港旅客達2671萬人次，按年增加13% 重點二： 內地旅客超過2056萬人次，占總訪港人次近77%

內地旅客超過2056萬人次，占總訪港人次近77% 重點三：長途與會展旅客表現穩定，下半年展望續帶動消費。

港府 16日發布統計，今年上半年造訪香港 的旅客有2671萬人次，較去年同期上升13%。其中，中國大陸旅客即超過2056萬人次，比率直逼77%。

香港旅遊發展局今天公布，6月訪港旅客為372萬人次，較去年同期上升7%；累計1至6月，訪港旅客為2671萬人次，增加13%。其中大陸旅客即占2056萬5086人次；其餘旅客為615萬7402人次，微增5%。

大公、文匯報報導，上半年內地訪港旅客突破2056萬人次，按年增16%，是訪港旅客總量主要來源；非內地旅客則錄得616萬人次，按年升5%。長途市場表現穩定，法國、加拿大及澳洲 等地旅客量均錄至少20%升幅，反映香港對歐美長途旅客吸引力持續走高。

受燃油成本上升、航空公司調整運力及多國貨幣兌港元貶值等因素影響，短途市場有所收縮，上半年旅客錄320.91萬人次，按年跌2%。新興市場客源則保持穩定增長，上半年錄41.52萬人次，按年升14%。

報導指出，會展旅遊板塊上半年取得不俗成績，全港累計辦逾百場大型會展活動，單計1至5月訪港過夜會展旅客按年升12%。下半年香港將陸續迎來醫療、創新科技、金融保險及體育等多個領域的國際會議與展覽，料可吸引大量高消費過夜旅客連同親屬來港，帶動各行各業的旅遊消費。