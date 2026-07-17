香港上半年2671萬人次造訪 內地旅客比率直逼77%
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港府16日發布統計，今年上半年造訪香港的旅客有2671萬人次，較去年同期上升13%。其中，中國大陸旅客即超過2056萬人次，比率直逼77%。
香港旅遊發展局今天公布，6月訪港旅客為372萬人次，較去年同期上升7%；累計1至6月，訪港旅客為2671萬人次，增加13%。其中大陸旅客即占2056萬5086人次；其餘旅客為615萬7402人次，微增5%。
大公、文匯報報導，上半年內地訪港旅客突破2056萬人次，按年增16%，是訪港旅客總量主要來源；非內地旅客則錄得616萬人次，按年升5%。長途市場表現穩定，法國、加拿大及澳洲等地旅客量均錄至少20%升幅，反映香港對歐美長途旅客吸引力持續走高。
受燃油成本上升、航空公司調整運力及多國貨幣兌港元貶值等因素影響，短途市場有所收縮，上半年旅客錄320.91萬人次，按年跌2%。新興市場客源則保持穩定增長，上半年錄41.52萬人次，按年升14%。
報導指出，會展旅遊板塊上半年取得不俗成績，全港累計辦逾百場大型會展活動，單計1至5月訪港過夜會展旅客按年升12%。下半年香港將陸續迎來醫療、創新科技、金融保險及體育等多個領域的國際會議與展覽，料可吸引大量高消費過夜旅客連同親屬來港，帶動各行各業的旅遊消費。
根據香港旅遊發展局公布，今年上半年訪港旅客合共2671萬人次，較去年同期增加13%。其中6月單月亦有372萬人次，顯示整體入境旅遊持續回升。 上半年內地旅客超過2056萬人次，約占全部訪港旅客的77%，是香港旅客來源的主要部分，也反映本地旅遊市場仍高度依賴大陸客源。 長途市場如法國、加拿大及澳洲旅客均錄至少20%升幅；會展旅遊亦表現不俗，1至5月訪港過夜會展旅客按年升12%，帶動高消費旅客來港。
精華 FAQ
根據香港旅遊發展局公布，今年上半年訪港旅客合共2671萬人次，較去年同期增加13%。其中6月單月亦有372萬人次，顯示整體入境旅遊持續回升。
上半年內地旅客超過2056萬人次，約占全部訪港旅客的77%，是香港旅客來源的主要部分，也反映本地旅遊市場仍高度依賴大陸客源。
長途市場如法國、加拿大及澳洲旅客均錄至少20%升幅；會展旅遊亦表現不俗，1至5月訪港過夜會展旅客按年升12%，帶動高消費旅客來港。
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