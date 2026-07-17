我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被指涉煽動罪 香港書店「留下書舍」店主岑蘊華及女店員已獲保釋

世界盃／冠軍賽主裁判來自斯洛維尼亞 上一屆見證阿根廷爆冷輸沙國

香港上半年2671萬人次造訪 內地旅客比率直逼77%

香港新聞組／香港17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港上半年訪港旅客達2671萬人次，按年增加13%
  • 重點二：內地旅客超過2056萬人次，占總訪港人次近77%
  • 重點三：長途與會展旅客表現穩定，下半年展望續帶動消費。

港府16日發布統計，今年上半年造訪香港的旅客有2671萬人次，較去年同期上升13%。其中，中國大陸旅客即超過2056萬人次，比率直逼77%。

香港旅遊發展局今天公布，6月訪港旅客為372萬人次，較去年同期上升7%；累計1至6月，訪港旅客為2671萬人次，增加13%。其中大陸旅客即占2056萬5086人次；其餘旅客為615萬7402人次，微增5%。

大公、文匯報報導，上半年內地訪港旅客突破2056萬人次，按年增16%，是訪港旅客總量主要來源；非內地旅客則錄得616萬人次，按年升5%。長途市場表現穩定，法國、加拿大及澳洲等地旅客量均錄至少20%升幅，反映香港對歐美長途旅客吸引力持續走高。

受燃油成本上升、航空公司調整運力及多國貨幣兌港元貶值等因素影響，短途市場有所收縮，上半年旅客錄320.91萬人次，按年跌2%。新興市場客源則保持穩定增長，上半年錄41.52萬人次，按年升14%。

報導指出，會展旅遊板塊上半年取得不俗成績，全港累計辦逾百場大型會展活動，單計1至5月訪港過夜會展旅客按年升12%。下半年香港將陸續迎來醫療、創新科技、金融保險及體育等多個領域的國際會議與展覽，料可吸引大量高消費過夜旅客連同親屬來港，帶動各行各業的旅遊消費。

精華 FAQ

  • 根據香港旅遊發展局公布，今年上半年訪港旅客合共2671萬人次，較去年同期增加13%。其中6月單月亦有372萬人次，顯示整體入境旅遊持續回升。

  • 上半年內地旅客超過2056萬人次，約占全部訪港旅客的77%，是香港旅客來源的主要部分，也反映本地旅遊市場仍高度依賴大陸客源。

  • 長途市場如法國、加拿大及澳洲旅客均錄至少20%升幅；會展旅遊亦表現不俗，1至5月訪港過夜會展旅客按年升12%，帶動高消費旅客來港。

香港 港府 澳洲

上一則

中國官員被「掛簡歷」=落馬預告？官媒：體制內「內鬼」洩漏

下一則

香港藝界「御用工人」梁愛87歲癌逝 愛姐4月露面剩31公斤

延伸閱讀

中國旅客外遊最滿意地點澳門再奪冠 3大主因贏香港

中國旅客外遊最滿意地點澳門再奪冠 3大主因贏香港
港片賣座亮眼 上半年票房2.86億港元 超越去年總額

港片賣座亮眼 上半年票房2.86億港元 超越去年總額
芝去年5600萬訪客 消費215億創新高 千禧世代最多

芝去年5600萬訪客 消費215億創新高 千禧世代最多

赴陸中轉 金門小三通旅客爆量 金門人怨返鄉一票難求

赴陸中轉 金門小三通旅客爆量 金門人怨返鄉一票難求

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
新規上路後，阿聯政府和G42等經過核准的企業，採購NVIDIA和超微(AMD)的先進AI晶片，不必再取得美國政府許可。圖為G42和阿聯政府高層去年5月和到訪的美國科技業者合影。(美聯社)

「美國不賣 中國就賣了」 美開綠燈、鬆綁阿聯買晶片

2026-07-12 02:28

超人氣

更多 >
一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票
簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折

簽證新規衝擊…「來美錯了嗎？」留學生備感無奈、挫折
華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？
看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業
川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒

川普政府恢復公共負擔規定 用糧食券等福利的移民申請綠卡恐被拒