向樓下鄰戶冷氣機投糞、推掉監視器 59歲港婦罪成

AI重點 文章重點整理： 重點一： 59歲港婦被指向樓下鄰戶冷氣機投糞及髒物。

59歲港婦被指向樓下鄰戶冷氣機投糞及髒物。 重點二： 她亦涉嫌推跌鄰居安裝的閉路電視鏡頭。

她亦涉嫌推跌鄰居安裝的閉路電視鏡頭。 重點三：裁判官認為證據足以定罪，兩罪均判成罪。

香港 筲箕灣延齡大廈一名59歲家庭主婦孫兆芳，因涉嫌向樓下鄰居天井冷氣機投擲糞便等髒物，並推跌鄰居為防範蒐證而裝設的閉路電視鏡頭，被控刑事損壞等兩罪。東區裁判法院昨日裁決，暫委裁判官何子俊認定案發時被告屋內無他人，且被告曾特地至下層走廊做出不尋常行為，裁定兩罪均罪名成立，判刑押後至8月21日以待索取感化及社會服務令報告，被告續准保釋。

明報報導，被告孫兆芳被控一項刑事損壞及一項「將糞便、其他髒物、發出惡臭或令人厭惡的物品在未獲擁有人及占用人的同意下拋擲或放置私人財產」罪。控罪發生於2025年5月31日及同年6月6日至7月13日。

雙方承認事實稱被告居於筲箕灣延齡大廈中層單位，事主冼惠玲居於被告下層單位。事主在審訊時供稱，因有人向事主單位天井的冷氣機投擲屎尿，獲法團准許下安裝閉路電視。惟辯方指稱被告或只是推開天井的窗，致該閉路電視鏡頭意外跌落；而片段拍攝到當有物質從樓上被傾倒時，有一隻手伸出來，未能證明那是被告的手。

此外，有片段顯示共有10個晚上，均有一隻手伸出被告住所的窗戶，之後有物質被傾倒。

報導指出，暫委裁判官何子俊稱，無證據顯示案發時被告住所內有其他人，加上被告曾特地到住所的下一層走廊，在涉案閉路電視鏡頭附近做出不尋常行為，因此裁定被告兩罪罪成。何官將判刑押後至8月21日，以待索取被告的感化及社會服務令報告，被告續准保釋。