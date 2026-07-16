我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森外遇對象「浮華世界」憶述婚外情 醜聞將再被提起

網誇維德角「另類季軍」對決世界盃冠亞軍90分鐘打平

梅艷芳過世23年 百歲梅媽多次爭產未息、一度欠債破產

香港新聞組／香港16日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
梅艷芳在2003年12月過世。(取材自微博)
梅艷芳在2003年12月過世。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：梅艷芳逝世23年，遺產信託爭議至今仍未完全平息。
  • 重點二：梅媽覃美金多次提告挑戰遺囑，始終未能推翻安排。
  • 重點三：她曾因積欠巨額律師費破產，近年破產申請已撤回。

已故香港天后梅艷芳逝世23年，圍繞其遺產信託的家族官司至今仍未平息。現年102歲的「梅媽」覃美金多年來多次挑戰遺囑及信託安排，要求取得全部遺產。官司歷經多年訴訟均未成功，其間她更一度因為積欠鉅額訴訟費，遭香港法院宣告破產，使這起遺產爭議成為香港演藝圈最受矚目的家族官司之一。隨著已故藝人大S(徐熙媛)遺產議題再度受到關注，不少網友也將兩起事件相互比較。

綜合媒體報導，2003年，梅艷芳罹患子宮頸癌，同年12月30日在香港養和醫院病逝，終年40歲。她生前立下遺囑，將遺產交由信託管理，希望保障家人的生活，安排母親按月領取生活費，亦為姪兒、姪女預留教育基金。並規畫剩餘資產於母親過世後作慈善用途。其遺產信託其後引發長年司法訴訟，成為香港最受關注的名人遺產爭議之一。

不過，梅媽多年來對遺囑及信託安排提出異議，並多次循司法途徑挑戰相關內容，要求取得全部遺產。訴訟歷時多年。香港法院歷次判決均維持梅艷芳遺囑及信託安排的法律效力，梅媽最終未能推翻遺囑。

覃美金在2012年因欠下巨額律師費，被法院頒令破產，該破產令已於2016年完結。2024年10月，她再度被香港律政司司長入稟申請破產，但在同年12月17日開庭時，因各方達成協議，該破產申請已正式撤回，並未被宣告破產。

目前，大S遺產處理情況與梅艷芳當年透過信託管理遺產的安排、法律架構及繼承方式並不相同，相關細節仍有待當事人及司法程序進一步釐清。

精華 FAQ

  • 因她生前以信託方式安排遺產，並設計母親生活費、姪兒姪女教育基金及慈善用途，後續又歷經多年家族訴訟，因此至今仍是香港最受關注的名人遺產爭議之一。

  • 她多年來多次循司法途徑提出異議，要求取得全部遺產，但香港法院歷次判決均維持遺囑與信託的法律效力，最終未能推翻梅艷芳的原有安排。

  • 她在2012年因欠下巨額律師費被頒令破產，該破產令於2016年結束；2024年10月又被申請破產，但在12月17日開庭時因達成協議而正式撤回。

梅艷芳 香港 徐熙媛

上一則

向樓下鄰戶冷氣機投糞、推掉監視器 59歲港婦罪成

下一則

港片賣座亮眼 上半年總票房3648萬超越去年 戲院營收提升25%

延伸閱讀

梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」

梅艷芳過世23年風暴沒停過 梅媽遺產戰比八點檔精采「兩度宣告破產」
沒有要趕S媽搬家…大S生前遺產分配 汪小菲發聲明全說了

沒有要趕S媽搬家…大S生前遺產分配 汪小菲發聲明全說了
未繼承大S遺產 S媽嘆要被趕出家 汪小菲：從未要求搬離

未繼承大S遺產 S媽嘆要被趕出家 汪小菲：從未要求搬離
上海獨生子繼承亡母3套房 表姊「憑這點」爭產還打官司

上海獨生子繼承亡母3套房 表姊「憑這點」爭產還打官司

熱門新聞

央視公布的長征十號乙運載火箭由海上平台回收，號稱是全球首次運載火箭「網繫回收」。（取材自央視新聞）

緊追SpaceX 中國宣布成功回收火箭：「網繫」方法獨步全球

2026-07-10 02:00
中國青年作家蔣方舟論文造假事件出現翻轉結果，中國人民大學13日晚間發布一則通報，宣布撤銷蔣方舟的碩士學位。(新華社)

人民大學決定撤銷碩士學位 蔣方舟：接受校方處理

2026-07-13 11:54
男子解救大蛇，反遭「鎖喉」。(取材自都市快報橙柿互動)

現實版「農夫與蛇」 浙男救大蛇反遭鎖喉 情急剪斷牠的牙

2026-07-10 10:30
河南西瓜滯銷，路邊停滿了賣瓜的車。 （視頻截圖）

便宜到爆…50元買1000斤西瓜 河南瓜農：1斤不到1分錢

2026-07-12 06:30
示意圖。(路透)

英專家：中國正為隔離台灣做準備 威脅國際貿易安全

2026-07-09 17:28
中國愈來愈多年輕人開始立遺囑。（視頻截圖）

中19歲大學生立遺囑 2000萬財產全留給髮小 藏辛酸原因

2026-07-09 08:30

超人氣

更多 >
迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙
140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架
成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定

成龍未認私生女原因曝光 吳綺莉：是我不願做親子鑑定
梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒

梅西19年前懷裡的嬰兒 將在世界盃決賽和他正面交鋒
世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受

世界盃／英格蘭領先後變陣卻失守 凱恩：功虧一簣太難受