梅艷芳過世23年 百歲梅媽多次爭產未息、一度欠債破產
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已故香港天后梅艷芳逝世23年，圍繞其遺產信託的家族官司至今仍未平息。現年102歲的「梅媽」覃美金多年來多次挑戰遺囑及信託安排，要求取得全部遺產。官司歷經多年訴訟均未成功，其間她更一度因為積欠鉅額訴訟費，遭香港法院宣告破產，使這起遺產爭議成為香港演藝圈最受矚目的家族官司之一。隨著已故藝人大S(徐熙媛)遺產議題再度受到關注，不少網友也將兩起事件相互比較。
綜合媒體報導，2003年，梅艷芳罹患子宮頸癌，同年12月30日在香港養和醫院病逝，終年40歲。她生前立下遺囑，將遺產交由信託管理，希望保障家人的生活，安排母親按月領取生活費，亦為姪兒、姪女預留教育基金。並規畫剩餘資產於母親過世後作慈善用途。其遺產信託其後引發長年司法訴訟，成為香港最受關注的名人遺產爭議之一。
不過，梅媽多年來對遺囑及信託安排提出異議，並多次循司法途徑挑戰相關內容，要求取得全部遺產。訴訟歷時多年。香港法院歷次判決均維持梅艷芳遺囑及信託安排的法律效力，梅媽最終未能推翻遺囑。
覃美金在2012年因欠下巨額律師費，被法院頒令破產，該破產令已於2016年完結。2024年10月，她再度被香港律政司司長入稟申請破產，但在同年12月17日開庭時，因各方達成協議，該破產申請已正式撤回，並未被宣告破產。
目前，大S遺產處理情況與梅艷芳當年透過信託管理遺產的安排、法律架構及繼承方式並不相同，相關細節仍有待當事人及司法程序進一步釐清。
因她生前以信託方式安排遺產，並設計母親生活費、姪兒姪女教育基金及慈善用途，後續又歷經多年家族訴訟，因此至今仍是香港最受關注的名人遺產爭議之一。 她多年來多次循司法途徑提出異議，要求取得全部遺產，但香港法院歷次判決均維持遺囑與信託的法律效力，最終未能推翻梅艷芳的原有安排。 她在2012年因欠下巨額律師費被頒令破產，該破產令於2016年結束；2024年10月又被申請破產，但在12月17日開庭時因達成協議而正式撤回。
精華 FAQ
因她生前以信託方式安排遺產，並設計母親生活費、姪兒姪女教育基金及慈善用途，後續又歷經多年家族訴訟，因此至今仍是香港最受關注的名人遺產爭議之一。
她多年來多次循司法途徑提出異議，要求取得全部遺產，但香港法院歷次判決均維持遺囑與信託的法律效力，最終未能推翻梅艷芳的原有安排。
她在2012年因欠下巨額律師費被頒令破產，該破產令於2016年結束；2024年10月又被申請破產，但在12月17日開庭時因達成協議而正式撤回。
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