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香港2貨倉員主動求加班 串謀偷CHANEL逾700件待銷毀貨

香港新聞組／香港15日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：CHANEL香港分公司爆出內鬼竊案，兩名貨倉員被指串謀偷走待銷毀名牌貨。
  • 重點二：員工異常主動加班惹疑，公司暗查後在停車場當場截獲涉案貨物。
  • 重點三：案件涉及724件手袋錢包，兩名被告否認罪名，現於高等法院審理。

知名奢侈品牌CHANEL(香奈兒)香港分公司驚爆「內鬼」集體竊案，兩名涉案貨倉員工因「不尋常主動要求留下工作」露出馬腳，遭公司暗中調查，最終在停車場當場攔截戴帽蒙面的嫌犯，人贓俱獲起出724件、總數本應全數銷毀的香奈兒手袋與錢包。涉案的時任青衣貨倉部主管吳耀倫及已離職的前倉務員張家偉，涉嫌串謀他人將待銷毀的名牌貨品藏於貨倉隱蔽處再以貨車轉運私售，兩人否認串謀偷竊等罪，案件14日在高等法院正式開審。

香港01報導，兩名被告分別為：時任青衣貨倉部主管吳耀倫(42歲)及已於2011年離職的前倉務員張家偉(42歲)。控方起訴指控，兩人於2017年1月20日至2月2日期間，在青衣嘉民領達中心，夥同倉務員何東山及何子賢，串謀偷竊屬於CHANEL Hong Kong Limited的123個錢包及601個手袋；張家偉另被控於觀塘大眾工業大廈某室處理一對耳環、一條項鍊、一對鞋及4個手袋等贓物。

控方開案陳詞指出，CHANEL基於商業決定，每隔約6個月便會將1萬至2萬件舊款貨品，從23樓貨倉運往5樓以絞碎機銷毀。2016年底公司懷疑有員工將待銷毀貨品轉賣，遂派經理阮兆恆暗中調查。

2017年1月23日，阮接獲報告稱員工何東山與何子賢不尋常地「主動要求留下工作」。阮調閱閉路電視發現，兩人確實在無指示下，私自將大量貨品裝入紙箱，並藏於23樓貨倉隱蔽處。

報導指出，公司隨後展開監控，於2月2日上午11時目擊戴帽及口罩的次被告張家偉，持鑰匙及密碼進入23樓，夥同何東山以唧車（拖板車）將裝有123個錢包與601個手袋的33個紙箱運往停車場貨車。當時首被告吳耀倫則在停車場徘徊並望向升降機。貨倉助理經理吳國銘在停車場當場攔截張家偉並報警，人贓俱獲。

張家偉在警誡下供稱，是受「阿山」指派聯絡貨車搬貨，並承認觀塘貨倉內檢獲的銷毀貨品是從青衣貨倉「攞嘅」。警方通聯記錄亦顯示，兩名被告與同案關係人在案發當日上午有頻繁的電話聯絡。目前全案仍在高等法院審理中。

精華 FAQ

  • 控方指兩名貨倉員工與同黨串謀，將本應銷毀的CHANEL手袋和錢包先藏起，再利用貨車轉運到其他地方私售，屬有預謀的內部盜竊。

  • 公司早前懷疑有人轉賣待銷毀貨品，安排經理暗查後，發現員工不尋常地主動要求留下工作，並私自把貨品裝箱藏起，因而鎖定涉案人。

  • 公司在2月2日於停車場攔截戴帽蒙面的張家偉，並起回33箱共724件手袋及錢包；警方亦發現涉案人當日通聯頻繁，部分贓物已在觀塘貨倉被檢獲。

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