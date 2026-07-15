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2香港青年涉123宗車禍 「迴旋處碰瓷」詐騙逾百萬賠償

香港新聞組／香港15日電
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警方拘捕兩名「碰瓷黨」交通意外詐騙案慣犯。一名21歲男大學生招攬19歲無業青年，駕乘私家車多次於全港不同迴旋處、窄路彎位或切線盲點加速衝撞其他車輛，蓄意製造交通意外索取賠償金。警方經蒐證前日分別於屯門及將軍澳以串謀詐騙及危險駕駛拘捕兩人，相信兩人在過去14個月犯案123宗，最高峰一天撞4次車，單一最高索償額1.6萬元，共詐取逾百萬賠償。

大公、文匯報報導，兩名被捕男子分別為21歲大學4年級學生及19歲無業青年。據警方分析，21歲疑犯為主謀，以搵快錢為由招攬19歲青年犯案，受害人包括的士及小巴司機等。據了解兩疑犯作案手法純熟，往往看準時機製造意外，縱使部分受害人懷疑疑犯故意碰撞，但因不肯定是否自己犯錯，又或為免麻煩而賠錢息事寧人。調查發現兩疑犯購二手車犯案，期間至少更換4車，企圖逃避偵查。

警方調查發現，兩疑犯由去年5月至今年7月，在全港多區牽涉123宗交通意外，每宗賠償金額由4000至16000港元(約510至2014美元)不等。其中有34天疑犯在一天內製造兩宗或以上「碰瓷」交通意外，料共詐取逾100萬元賠償。

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