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港DSE放榜 15校誕生24狀元創高 近1.8萬人達資助大學門檻

香港新聞組／香港15日電
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文章重點整理：

  • 重點一：今年DSE誕生24名6科5**狀元，創歷屆最多。
  • 重點二：共有17882人達八大門檻，競爭平均1.38人爭1學位。
  • 重點三：自修生及SEN考生人數增加，整體表現亦見提升。

香港中學文憑試(DSE)今日放榜，香港考試及評核局14日公布今屆考生整體概況。考評局秘書長魏向東透露，今年共誕生24名6科5**的狀元，為歷屆文憑試最多，分別為14男10女，來自15所學校；其中11人同時在數學延伸部分取得5**，成為超級狀元。另今屆共有17882名考生達到332A33升讀八所資助大學門檻，較去年略多220人，若以大學聯招(JUPAS)約1.3萬個資助學額計算，平均約1.38人競逐一個學位。

大公報、文匯報報導，考評局資料顯示，今年DSE共有58487名考生報考，較去年增加5.4%，約97%考生出席。其中學校考生46344人，按年增2.2%；自修生12143人，按年增約2000人、幅度約兩成。

今年整體考生有17882人達到332A33升讀八大門檻，其中日校考生15973人，占比36.8%，雖較去年略低，仍高於過去5年平均的36.5%。另外，共有35392名考生在包括中、英文在內的5科取得2級或達標成績，符合報讀本地副學士課程的基本入學要求，人數較去年增加425人，比例與去年相若。

近年自修生應考DSE升讀本港大學情況受關注，按推算今年有1909名自修生及夜校考生，獲得332A33成績，比去年的1269人增約五成，預計這批學生成為聯招競爭趨激烈的重要因素。

尖子表現方面，魏向東表示，今年共誕生24名狀元，他們考獲6科5**及公民科達標，來自15所院校，包括14男10女，男女分布相對均衡；其中11人同時於數學延伸部分取得5**，成為「超級狀元」，分別是6男5女，但今年未有考生取得7科5**的「終極狀元」成績。他續指，今年狀元人數較去年多8人，反映考生整體能力上升及備試充足，與試卷難易無直接關係。他提醒，核心科目優化前後的狀元人數不宜直接比較，過往通識科設有等級成績，現改為公民科僅設達標與否的評級。

報導指出，今年有4676名有特殊教育需要(SEN)的考生獲提供特別考試安排，較去年增加約15%，考評局為此設立約850個特別試場。魏向東表示，今年SEN考生整體成績不俗，考獲副學位課程入學要求的比例達51.7%，較去年上升2.4個百分點，達到大學最低入學門檻的比例為24.5%，按年增1.1個百分點。共有27名DSE考生於2科或以上考獲5**的優異成績，人數較往年顯著增加。

與此同時，今年有一名72歲自修生報考兩科，分別取得4級及2級；另有一名70歲夜校考生報考5科。最年輕考生年僅11歲，報考一科並取得4級。

連同今年DSE誕生24位狀元在內，DSE狀元人數連續兩年創歷史新高。其中一個原因，正在於DSE核心科目優化。2024年起公民科取代原有的通識科並只設達標或不達標，為尖子釋放更多空間，有助於其他科目爭取更佳表現。此外，專家亦以今屆考生表現分析，如DSE最佳5科21分，有極大機會獲八大錄取，至於考獲19分至20分「邊緣分數」的考生，則應作多手準備，考慮報讀自資學士及副學位等課程，以應對不同情況。

精華 FAQ

  • 今年共誕生24名6科5**狀元，較去年增加8人，為歷屆文憑試最多；其中11人同時在數學延伸部分取得5**，成為超級狀元。

  • 今年共有17882名考生達到332A33的八大門檻，較去年多220人。若按JUPAS約1.3萬個資助學額計算，平均約1.38人競逐1個學位。

  • 今年自修生及夜校考生合計約1909人達八大門檻，較去年明顯增加；SEN考生有4676人，獲特別考試安排，整體升讀副學位及八大門檻比例亦見上升。

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