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大學生宿位缺10萬個 香港私樓租金半年升3.9% 9年來最勁

香港新聞組／香港14日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港大學宿位短缺約10萬個，非本地生被迫轉租私樓。
  • 重點二：私樓租金在留學生需求推動下，上半年累升3.87%創9年最勁。
  • 重點三：政府增宿位措施雖已推出，但至2028年仍難填補供應缺口。

香港大學宿位嚴重供不應求，現時約有10萬個大學宿位短缺，即使政府與市場增建供應仍難解燃眉之急。在強勁的外來專才與留學生剛性住屋需求支持下，未能獲分配宿位的非本地生轉向私人租務市場「高價搶租」，直接推高整體住宅租金。反映私樓租金走勢的中原城市租金指數CRI最新報134.61點，連續5個月創歷史新高，今年上半年累計上漲3.87%，創下近9年來最大的半年度升幅。

大公、文匯報報導，根據資料顯示，在2026/27學年，香港8所資助大學的非本地生配額增至50%，若用盡配額，留學生預計約有3.7萬人，連同自資院校總計料逾8萬人。到2028年，非本地生人數預計將有約1.7萬個上升空間。高力香港研究部及零售顧問主管李婉茵表示，計及非本地生增長及潛在供應，至2028年供應缺口仍會維持相若水平，短缺短期內仍難解決。

為紓緩宿位供應壓力，特區政府於去年7月推出「城中學舍計畫」並於隨後施政報告進一步擴展。美聯物業研究中心分析師岑頌謙指出，截至今年5月底，該計畫共收到39宗申請，涉及約9000個宿位；政府亦首度將3幅商業用地改作學生宿舍用途，預計最早可於2026/27年度公開招標，可另提供約4500個宿位。上述潛在新增供應合計約13500個宿位，遠不足以填補缺口。美聯物業高級董事布少明預計，學生租務將繼續為私人住宅租務市場的重要需求來源，尤以大學區附近的租盤需求最為殷切。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，該公司目前接獲不少乙、丙級商廈業主改裝查詢，探討全幢或半幢改建大學生宿位，地點主要鄰近大學，如紅磡、油尖旺、上環及西營盤等。他透露，大學生宿舍雙人床位月租普遍約6000至9000元，單人房平均每月約12000至13000元，最貴達1.5萬至1.6萬元。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，多個大學熱門聚居地均錄得高價租賃個案。鄰近科學園及中文大學的大埔白石角，中原則徐家倫表示，區內租客約90%為內地及本地大學生，平均呎租40至50元，開放式月租約1.3萬至1.4萬元，兩房約1.8萬至1.9萬元。沙田第一城一高層284方呎單位，剛以1.65萬元租出，實用呎租達58.1元。沙田中心一廣寧大廈310方呎兩房戶，獲兩名內地女生以1.75萬元合租，呎租56.5元，相隔僅約兩個月，租金較4月底同座同呎戶大幅攀升20.7%。天水圍嘉湖山莊亦錄家庭客以月租1.5萬元承租麗湖居三房戶，實用呎租27.5元，較同類市值租金高出約7%。

精華 FAQ

  • 目前大學宿位短缺約10萬個，未獲分配宿位的非本地生只好轉投私人租務市場「高價搶租」，令大學區及周邊住宅租盤需求急增，直接推高整體私樓租金。

  • 反映私樓租金走勢的中原城市租金指數CRI最新報134.61點，已連續5個月創歷史新高；今年上半年累計上漲3.87%，屬近9年來最大的半年度升幅。

  • 政府推出「城中學舍計畫」並擴展至商業地改作宿舍，連同已收申請與用地供應合計約13500個宿位，但相對約10萬個缺口仍屬杯水車薪，短期難解燃眉之急。

租金 留學生 香港

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