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黃飛鴻、倩女幽魂推手 徐克前妻施南生75歲病逝 林青霞讚真正明星

記者陳穎／香港14日電
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徐克(右起)、施南生2025年獲得終身成就獎，林青霞開心分享喜悅。(新華社)
徐克(右起)、施南生2025年獲得終身成就獎，林青霞開心分享喜悅。(新華社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：施南生於7月13日晚間辭世，享壽75歲。
  • 重點二：她與徐克合作打造多部港片經典，推動香港電影國際化。
  • 重點三：林青霞悼念其為真正明星，稱她一生提攜後輩影人。

華語影壇最具代表性的資深電影製片人及監製施南生，於13日晚間辭世，享壽75歲。施南生生前奉獻香港電影，與前夫徐克攜手打造「黃飛鴻」、「 英雄本色」、「倩女幽魂」等無數經典電影。徐克在施南生臨終時全程隨侍在側，他說，施南生希望大家能把對她離世的悲傷與思念，化作一股力量與溫暖。

施南生過逝的消息由她創立的「電影工作室」發布訃告公告，稱她自2022年起因免疫系統出現問題，健康狀況持續不佳，近月更因細菌感染引發多重器官衰竭，最終於2026年7月13日晚間8點51分，在香港養和醫院安詳辭世

施南生是華語影壇最具代表性的電影製片人之一，她與名導徐克曾是夫妻，也是香港電影圈公認的最佳拍檔，兩人攜手創立「電影工作室」，合作打造「英雄本色」、「倩女幽魂」、「黃飛鴻」系列及「狄仁傑」系列等多部經典作品，成功將香港電影推向國際市場。

兩人於2014年離婚，分開11年來始終維持好友關係。2025年香港金像獎更同時獲頒終身成就獎，在舞台上難得同框，好友林青霞也到場共同見證這歷史性一刻。

徐克前往醫院送前妻最後一程，離開醫院後受訪表示：「大概從2022年開始，施南生身體的免疫能力逐漸衰退。這幾年來，她一直憑著頑強的生命力與病魔對抗。直到最近，免疫能力大幅下降，引發嚴重感染，導致多個器官衰竭而住院。

徐克說：「她一直堅持到生命最後一刻，在親朋好友及家人的陪伴下安詳離開，向大家告別。她和家人都一直很感激大家對她的關注、支持與祝福。她希望大家能把對她離世的悲傷與思念，化作一股力量與溫暖，接受她的告別。希望她安息，也希望她的精神永遠與我們同在，謝謝」。

施南生一生奉獻香港電影，生前提攜無數巨星，包括林青霞、張國榮、王祖賢等人，都在她的協助下攀上演藝事業高峰，在香港影壇素有「大姐大」之稱。

施南生與林青霞情同姊妹，不僅在1980年代促成林青霞赴港發展，兩人更在電影事業上相互扶持。林青霞與丈夫邢李㷧（Michael）結婚時，也是由施南生與徐克擔任證婚人。

林青霞曾在著作「鏡前鏡後」中，以好友視角回憶與施南生相識的過程。林青霞也在書中盛讚施南生：「施南生給人的感覺絕對是無敵超級女金剛，她腰桿筆直，服裝件件有型，每次見她都好像從服裝雜誌裡走出來的人。」她笑說，每次和施南生見面，都會刻意打扮一番，自認很好看，但一看到施南生就知道自己輸了。

她還分享，有一次兩人在日本一家鋼琴酒吧喝酒、聽音樂，現場不少日本人聽說有香港明星到訪，紛紛朝施南生微笑點頭，讓她忍不住笑著對施南生說：「他們認為妳才是明星呢。」

資深電影製作人施南生驚傳過世。(圖／香港電影金像獎提供)
資深電影製作人施南生驚傳過世。(圖／香港電影金像獎提供)

「倩女幽魂」由王祖賢（右）、張國榮演出。（取材自豆瓣電影）
「倩女幽魂」由王祖賢（右）、張國榮演出。（取材自豆瓣電影）

精華 FAQ

  • 訃告指出，施南生自2022年起免疫系統出現問題，近月又因細菌感染引發多重器官衰竭，最後於2026年7月13日晚間8點51分在香港養和醫院安詳辭世，享壽75歲。

  • 施南生與徐克曾是夫妻，也是最佳拍檔，兩人共同創立電影工作室，合作拍出《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》系列與《狄仁傑》系列等經典作品，成功把香港電影推向國際市場。

  • 林青霞與施南生情同姊妹，曾在書中形容她像無敵超級女金剛，穿著有型、氣場十足，甚至認為日本人見到她才像在看明星；兩人也曾互相扶持，徐克與施南生還是林青霞婚禮的證婚人。

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