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香港書展連7天 220個展位近千種新書開啟城市人文之旅

香港新聞組／香港14日電
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第36屆香港書展將於7月15日至21日在香港會展中心舉行。聯合出版集團旗下的香港三聯書店、中華書局、商務印書館等，配合主題「從香港閱讀世界：文創傳承·旅悅人生」，220個展位推出近千種新書與文創產品，涵蓋非遺、文學、歷史、金融、心理和飲食等領域。

大公報報導，三聯書店以「下一站，好書帶路」為火車站主題設計，推出近半百種新書。重點包括TVB策劃的「無窮之路──鏡頭背後的故事」；展現非遺傳承的「尋貅探古：舞貔貅及文化傳承」、陳志華以漫畫圖表創作的「漫漫港非遺」，以及周蜜蜜融合嶺南文化的「趟櫳門內外」。此外亦推出劉智仁的「離島101」與安靜的「字癒心理學」。

中華書局則以「下一站·閱城」為主題，展位融入「路牌」元素。新書聚焦香港戲院、遊樂場、茶餐廳、車票及鄉郊學校，包括「香港戲院志：影業、明星、放映史」「中華巴士車票」與「足下蓋談：井蓋這東西」。

副總編輯黎耀強並介紹了「品牌香港：建構香港的故事世界」與「九龍寨城：從邊城到庶民社區的歷史傳奇」。另有鄭鎮炎徒步6000公里紀錄國家紅色遺產的「雄關漫道：一個香港人的長征」。

商務印書館配合主題推出鄭寶鴻的「香港海上交通百年光影─從寫船館、汽車渡輪到天星碼頭」，以圖文回望海運印記。生活智慧類則推出李韡玲策劃的「美麗的心靈 綻放傳奇的光輝」，展現葉錦添、蕭粵中、徐彬覺及薛家燕等人物故事。

精華 FAQ

  • 書展將於7月15日至21日在香港會展中心舉行，連續7天開放；聯合出版集團相關展區共有220個展位，推出近千種新書與文創產品。

  • 三聯書店以「下一站，好書帶路」為火車站主題，重點推出無窮之路、非遺傳承、漫畫港非遺、嶺南文化及離島、心理等題材新書。

  • 中華書局以「下一站·閱城」呈現戲院、巴士車票、鄉郊學校等城市記憶；商務印書館則以香港海上交通百年光影與人物故事回望城市發展。

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