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港人養貓月均花263美元創高 月底「貓迷博覽會」將掀高潮

香港新聞組／香港14日電
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「香港寵物節2026」1月時曾在香港會議展覽中心舉行，場設有約1000個展位，提...
「香港寵物節2026」1月時曾在香港會議展覽中心舉行，場設有約1000個展位，提供各類寵物食品、服飾、玩具、美容護理、清潔用品等。(中新社)

香港「貓經濟」愈來愈火熱，一項調查顯示，香港養貓族每月平均開支達2062港元（約263美元），按年升2.8%，創下歷史新高。

根據大公報、文匯報報導，展覽集團總經理朱雪玲於13日的發布會上指出，今年一項針對約2500名貓主的調查結果顯示，逾85%的受訪者在過去一年的養貓開支有所增加。其中，食物、貓砂及醫療保健為三大消費類別，佔整體開支近七成。此外，4至7歲的貓隻比率已由20.8%升至28.2%，貓齡增長成為推動開支上升的主因，反映出「貓銀髮經濟」正在冒起。

此外，2026香港貓迷博覽會將於本月31日至8月2日在灣仔會展舉行。今年博覽規模為歷年以來最大，匯聚185家展商、超過400個展位。主辦方今年以「西部牛仔」為主題，並由畫家LeonLollipop筆下的拓腮貓擔任主角，場內設置的4米高吹氣公仔將成為矚目的打卡點。展覽現場也雲集了多個寵物品牌，涵蓋保健食品、環保貓砂及手工玩具等。

為了讓參觀者有豐富的體驗，現場特設全新「懷舊喵影樓」打卡區，重現百子櫃中藥房、時鐘牆、舊式髮型屋及美樂士多等舊日香港場景，讓貓主能與愛貓一同合照，貓咪更可化身限定店長駐場。本地插畫家「文地猫」亦以歌劇院為主題，創作出全新的藝術裝置。

報導進一步指出，博覽會內設有「喵星畫廊」及「Cat COLLEX」藝術專區，聯同佛倫藝術收藏及齊亮畫廊等多間本地畫廊，展出約30位來自內地、法國、日本、印度、俄羅斯及馬來西亞等地藝術家的貓主題作品，展品類型涵蓋畫作、雕塑及潮玩盲盒。

精華 FAQ

  • 調查顯示，香港養貓族每月平均開支達2062港元，約263美元，按年上升2.8%，並創下歷史新高，反映貓經濟持續升溫。

  • 食物、貓砂及醫療保健是三大消費類別，合計佔整體開支近七成；此外，4至7歲貓隻比率上升，貓齡增長令照護和醫療需求增加。

  • 博覽會將於本月31日至8月2日在灣仔會展舉行，設185家展商、逾400個展位，並有懷舊喵影樓、藝術專區及4米高吹氣公仔等吸睛設計。

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